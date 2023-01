E fissano la fascia di prezzo per un barile di petrolio tra gli 80 e i 100 dollari per l’anno 2023

Il prezzo di un barile di petrolio Brent, che quest’anno potrebbe oscillare tra gli 80 e i 100 dollari, dipenderà, tra gli altri fattori, dallo sviluppo dell’economia cinese, o dal rallentamento delle economie avanzate, che potrebbero entrare in recessione, o dal impatto delle politiche monetarie sul prezzo del dollaro.

Secondo molti analisti interpellati da Efe, il prezzo del petrolio può sopportare oscillazioni elevate, che risentiranno anche delle notizie legate all’andamento dell’economia globale, o più nello specifico provenienti da Stati Uniti e Cina, oltre che dalle decisioni dell’OPEC + sulla produzione o l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) nella gestione delle sue riserve.

Per l’analista di IG Diego Morin, l’entrata in recessione di diverse economie sarà il principale fattore determinante del prezzo del petrolio quest’anno, che sarà scambiato tra gli 80 e i 100 dollari, una situazione che potrebbe peggiorare se l’economia cinese dovesse deteriorarsi in modo significativo a causa del crisi economica. Un’esplosione di casi di covid-19.

In tal senso, ha indicato che potrebbe verificarsi una situazione simile a quanto accaduto nel 2008, da un forte calo del suo prezzo dovuto al fallimento di Lehman Brothers: prima era scambiato a 150 dollari e successivamente è passato a meno di 40 dollari. Ora potrebbe scendere a $ 60 se l’economia peggiora.

Morin ha indicato che l’aumento dei tassi di interesse per contenere l’inflazione, soprattutto negli Stati Uniti (ora oscilla tra il 4,25% e il 4,5%), finirà per provocare una recessione, che è l’unico modo possibile per controllare l’inflazione, che finirà. Ciò che influenza il prezzo del petrolio.

A suo avviso, il prezzo del greggio Brent è ora meno influenzato dalla guerra in Ucraina o dalle nuove sanzioni che potrebbero essere imposte alla Russia per le sue esportazioni di petrolio, di cui bisogna conoscere i dettagli.

Da parte sua, l’analista di XTB Manuel Pinto ha ritenuto che la domanda di greggio quest’anno e il suo prezzo saranno caratterizzati dalla riapertura della Cina, poiché il suo consumo potrebbe aumentare.

Tuttavia, Pinto ha indicato che il prezzo del greggio Brent sarà influenzato dall’impatto sul dollaro dell’aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti sulla moderazione dei prezzi o su altre decisioni, come la decisione presa dall’Arabia Saudita questa settimana di abbassare il prezzo. Petrolio.In Asia e in Europa a causa della minore domanda.

Ha aggiunto che le misure che l’OPEC+ potrebbe prendere influenzeranno anche lo sviluppo del greggio Brent, che ora ha livelli di supporto (stop down) a 61 dollari e resistenza (stop up) a 93 dollari.

Dal canto suo, Alfonso Batala, analista di Renta 4, ha spiegato che il prezzo medio del greggio Brent quest’anno oscillerà tra gli 80 e gli 85 dollari al barile, e che sarà condizionato dalla volatilità, e dal verificarsi della riapertura della Cina , su quali notizie negative stanno arrivando ora. Questo ha limitato la domanda.

Sanzioni imposte alla Russia, riserve elevate e riduzione della capacità produttiva (ora le aziende non cercano grandi pozzi, ma sfruttano piccoli pozzi con volumi ridotti) sono altre condizioni che influiranno sul prezzo del greggio Brent.

Inoltre, ha commentato che la riunione dell’OPEC + di giugno (che vuole mantenere il prezzo del suo barile intorno ai 100 dollari) potrebbe decidere nuovi tagli alla produzione giornaliera, che avranno un impatto negativo sull’inflazione e sui tassi di interesse e potrebbero approfondire l’imminente recessione.

Prima della chiusura del mercato di venerdì, un barile di Brent Oil è sceso di poco più del 7% questa settimana, passando da circa 86$ a 79$.

Lo scorso anno il Brent ha oscillato tra un massimo di 139,13 dollari alla chiusura del 7 marzo, pochi giorni dopo l’inizio della guerra russa in Ucraina, e un minimo di 75,11 dollari il 9 dicembre. Nel conto annualizzato, è stato rivalutato del 10,5%, da $ 77,78 alla fine del 2021 a $ 85,91 l’ultimo giorno dello scorso anno.

Il valore dell’euro ha toccato il massimo dello scorso anno di $ 1,1495 il 10 febbraio e un minimo di $ 0,9536 il 28 settembre. Nel 2022, il suo valore è diminuito del 6%, dal 2021 si è chiuso a $ 1,137 e lo scorso anno a $ 1,0705.