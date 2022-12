È il sesto più grande nella storia del gioco

Illinois Man è il grande vincitore di Mega Millions 0:40

(CNN) – C’è ancora tempo per vincere alla lotteria prima della fine dell’anno.

Il montepremi Mega Millions è cresciuto fino a circa $ 565 milioni dopo che nessuno ha vinto il jackpot nell’estrazione di venerdì 23 dicembre. La prossima estrazione è prevista per il 27 dicembre, e se qualcuno vince il jackpot, sarà la sesta più grande estrazione nella storia del gioco, secondo il sito web di Mega Millions.



I numeri vincenti di venerdì sono stati 15, 21, 32, 38, 62 e Mega Ball 8. Sebbene nessun biglietto corrispondesse a tutti e sei i numeri di questa estrazione, due biglietti venduti in California e Illinois corrispondono a cinque e portano a casa il secondo premio più alto, ha affermato. . Lotteria in un comunicato stampa.

L’ultima volta che il jackpot Mega Millions è stato vinto è stato il 14 ottobre, quando sono stati venduti due biglietti in California e Florida per un valore di 502 milioni di dollari.

I jackpot della lotteria sono diventati sempre più grandi negli ultimi anni poiché i giochi si sono espansi in più stati e sono state aggiunte più combinazioni di numeri. E man mano che i premi crescono, più persone acquistano i biglietti, riducendo sempre più le probabilità di vincita.

A luglio, un biglietto in Illinois ha vinto quasi 1,34 miliardi di dollari, il secondo più grande jackpot Mega Millions e la terza più grande lotteria americana. Due persone hanno fatto domanda per reclamarlo in ottobre e hanno scelto di vincere. La vincita è stata di $ 780,5 milioni, secondo la lotteria dell’Illinois.

Il più grande jackpot Mega Millions è stato di circa $ 1,54 miliardi ed è stato vinto con un biglietto nella Carolina del Sud nel 2018. Sette dei primi 10 jackpot Mega Millions sono stati vinti negli ultimi cinque anni.

Le probabilità di vincere alla lotteria Mega Millions sono 1 su 302,5 milioni.