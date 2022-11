“È importante coprire tutte le esigenze dei clienti, per la loro crescita”

ATDL sta espandendo i suoi servizi nell’ultimo miglio dalle Asturie. Dal 1° novembre dello scorso anno, l’azienda ha lanciato una campagna mirata di consegna a domicilio di elettrodomestici personali, che mira a soddisfare la domanda del mercato e fornire servizi di trasporto di valore come l’installazione, l’ispezione e il ritiro dell’usato. Questo lavoro è svolto da un team qualificato, supportato da un magazzino Astorian e da una gestione di back office specializzata che si occupa di eventuali esigenze particolari; dai propri distributori/rivenditori e clienti finali.

Per svolgere questo lavoro, ATDL ha ampliato la propria forza lavoro nella regione, assunto 12 nuovi dipendenti e schierato una flotta di veicoli dedicati a questo nuovo servizio, che è stato ben accolto.

“È importante coprire tutte le esigenze del cliente finale per facilitare le attività e con essa la crescita dei nostri clienti”, spiega Angels Rodriguez, direttore commerciale di ATDL, e aggiunge anche che questo lavoro fa parte della strategia strategica . L’azienda ha in programma di posizionarsi come uno dei principali attori nell’ultimo miglio.

Sebbene le Asturie, dove l’azienda ha cinque negozi, fossero inizialmente il primo luogo scelto per implementare il nuovo servizio, ATDL non esclude la possibilità di aggiungerne altri in futuro.