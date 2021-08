È la città tropicale di Bios, un sito archeologico sottomarino in Italia

Riproduci di nuovo il video Impostare Disabilitato



Sopra Italia, I pesci vagano per i siti di mosaici Ed entra nelle ville in rovina, dove i nobili romani trascorrevano l’estate bevendo, Cospirazione e flirt nella calda città di BIOS, Ora Parco Archeologico Sommerso vicino a Napoli.









A questo punto luiLe statue che un tempo adornavano i lussuosi appartamenti di questa cittadina di mare ora sono granchi o campi da gioco dei sub, Chi può esplorare le rovine di palazzi, terme e terme costruite per gli imperatori.









Foto: AFP





Com’era in passato la calda città del BIOS?

Nel II secolo a.C. la nobiltà romana iniziò ad ispirarsi all’acqua calda del Bios, Situato sulla spiaggia all’interno della caldera vulcanica dei Flegreen Fields, 10 chilometri da Napoli.

Sette imperatori, tra cui Augusto e Nerone Vissero lì tranne Giulio Cesare e Marco Antonio. Il poeta Sexto Propercio descrisse la città come una suddivisione”.Il nemico delle creature virtuose”

Questo è tutto “Gli uomini più anziani si comportano come ragazzini e molti ragazzi si comportano come ragazze più giovaniDisse lo studioso romano Varrone.









Foto: AFP





Perché ha iniziato ad affondare?

Ma nel IV secolo, portici, colonne di marmo, santuari e vasche ornamentali Ha cominciato ad affondare a causa del protestantesimo, Graduale innalzamento e abbassamento del livello del suolo dovuto al riscaldamento dell’acqua e all’attività sismica.

Compreso l’intero territorio Basi militari di Bosuvoli e Mizeno nella vicina capitale commerciale, Immersa. Le sue rovine sono ora profonde dai quattro ai sei metri.

“Soprattutto per i principianti, è difficile immaginare che cose come pochi metri d’acqua possano trovare cose che non puoi vedere in nessun’altra parte del mondo.“Marcello Bertolaso, responsabile del Campy Flegre Diving Center, che accompagna i turisti in queste rovine, ha dichiarato: In Italia.

“I subacquei amano vedere le cose più speciali, ma quello che vedono al BIOS Park è unico.” Bertolaso ​​confermato

177 ettari È stata dichiarata area marina protetta nel 2002 Decenni dopo, furono scoperte antichità nelle reti dei pescatori e i pirati avevano un carro sbiancato per operare.

Vederlo, Gli interessati dovrebbero ora essere accompagnati da una guida registrata.









Foto: AFP





Pulisci con cura La sabbia accumulata accanto a un muretto rivela l’attraente sito a mosaico della città di Cayo Calburnio PisoNerone cospirò contro l’imperatore e vi trascorse le sue giornate.

I ricercatori seguono le antiche pietre della Roman Beach Road, lasciandosi dietro bagni caldi e rovine di negozi.. Nelle giornate limpide, i raggi del sole attraversano le onde e illuminano le statue, poiché tutte le copie e gli originali sono in un museo.

“Mentre esploriamo nuove aree, rimuoviamo, documentiamo e sigilliamo accuratamente la sabbia che è nota per contenere il suolo.Dice l’archeologo Enrico Galloccio.

“Se non lo facciamo, gli animali o le piante marine attaccheranno le rovine. La sabbia le protegge”. Galloscio, responsabile del Bios Park, dice

“Grandi rovine si trovavano facilmente spingendo da parte della sabbia, Ma ci sono zone in cui i banchi di sabbia sono profondi diversi metri. Indubbiamente, ci sono molti altri monumenti antichi “, ha detto.









Foto: AFP