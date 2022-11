È la fine di Sam Bankman-Fried?

Quando il CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha salvato un certo numero di società crittografiche in difficoltà all’inizio di quest’anno, il miliardario di 30 anni è stato annunciato come il prossimo JP Morgan (un famoso banchiere americano). Si è presentato come lo scudo che protegge le criptovalute anche se gli danneggiano finanziariamente., ha detto a Forbes, “Siamo disposti a fare un pessimo affare qui, se è quello che serve per stabilizzare le cose e proteggere i clienti”. Ha continuato dicendo che arriveranno altri problemi. “Ci sono alcuni scambi che sono già (segretamente) insostenibili».

Ironia della sorte, è Bankman Fried che ora viene salvato. Martedì è stato annunciato che FTX, che ha raccolto quasi $ 2 miliardi dal 2019 (la società aveva una valutazione di $ 32 miliardi a gennaio), sarà venduta a Binance, l’investitore numero uno in Bankman-Fried. L’accordo è quasi certo di spazzare via la maggior parte del patrimonio netto di Bankman-Fried.che FORBES ha stimato al suo apice in 26,5 miliardi di dollari, in gran parte basato sul valore di FTX.

Questa è una svolta scioccante per quella che sembra essere una delle aziende più sicure nel settore delle criptovalute. È qualcosa che richiederà tempo per essere digerito. Ma una volta che il pubblico avrà superato la sorpresa della notizia, la gente inizierà a speculare Quali sono le prospettive per la precedente “criptovaluta”.

Tuttavia, è probabile che l’obiettivo attuale di Bankman-Fried sia quello di garantire la chiusura dell’accordo, ma questo è tutt’altro che scontato, come ha chiaramente indicato il CEO di Binance Changpeng Zhao. Garantire che nulla nell’accordo sia vincolante e che Binance possa ritirarsi quando vuole.

Ci sono molti potenziali problemi, poiché FTX è un labirinto complesso. Ha franchising in tutto il mondo. Più di recente, ha acquistato (per importi non divulgati) Bithumb, Liquid e BitVo, con sede rispettivamente in Corea del Sud, Giappone e Canada. FTX ha anche impegnato oltre 750 milioni di dollari in accordi di salvataggio per i creditori in difficoltà Voyager e BlockFi. anche, entrambe le parti (Binance e FTX) in termini finanziari, Non è un compito facile considerando che molto valore FTX è associato ad esso Codice Da scambio che è attualmente in caduta libera.

Guardando al futuro, è lecito chiedersi se Bankman-Fried rimarrà nel mondo delle criptovalute a lungo termine. In un profilo FORBES nell’ottobre 2021, ha chiarito di non essere mai stato un vero credente, ma piuttosto Vedeva le criptovalute solo come un modo semplice per guadagnare un’enorme fortuna. In particolare, la sua filosofia aderiva al campo della filantropia noto come “altruismo efficace”, un movimento filantropico in stile Silicon Valley sostenuto dal filosofo di Princeton Peter Singer e favorito da artisti del calibro del fondatore di Facebook Dustin Moskovitz.

Mentre molti donatori possono apprezzare le cause importanti, Un influencer cerca i dati per decidere dove e quando donaresulla base di obiettivi impersonali come salvare il maggior numero di vite o generare più entrate per ogni dollaro donato. L’altruismo efficace costringe anche i seguaci a scegliere determinati ruoli; Bankman-Fried ha scelto il suo campo di guadagno, il che significa che si dedicherà a guadagnare più soldi possibile prima di cederli ad altri.

È stata questa mentalità che lo ha portato nel mondo delle criptovalute nel 2017. All’epoca, si rese conto che poteva acquistare bitcoin negli Stati Uniti e venderlo in Giappone con un aumento fino al 30%. “Sono entrato nel mondo delle criptovalute senza avere la più pallida idea di come fosse”, dice. “Sembra che ci fossero molti buoni affari da fare”. Al suo apice, la sua operazione spostava 25 milioni di bitcoin al giorno.

Quando gli è stato chiesto se avrebbe lasciato l’industria se avesse trovato un modo migliore per fare soldi, come scambiare succo d’arancia, non ha esitato. “Sì, lo farò”.

Questa prospettiva ti mette totalmente dall’altra parte. dello spettro rispetto alla maggior parte dei re crittografici. Non aveva alcun interesse a scrivere il codice Bitcoin originale insieme al potenziale alias Satoshi Nakamoto come fondatore di Zcash Zooko Wilcox. Né avrebbe seguito le orme del CEO uscente di Kraken Jesse Powell per recarsi in Giappone nell’ultimo disperato tentativo di salvare il Monte. Gox, che a un certo punto gestiva l’80% del commercio di bitcoin in tutto il mondo e lo era. Violato Con 850.000 bitcoin. FTX non è configurato come una piattaforma di criptovaluta facile da usare come Coinbase di Brian Armstrong.

FTX è iniziato come un file scambio Professionista rivolto a investitori istituzionali specializzati in derivati ​​di criptovaluta che consentivano ai trader Scommetti sui prezzi delle attività senza esposizione diretta al mercato spot. Questa configurazione può essere molto efficace in quanto non è necessario consegnare le risorse fisiche alla scadenza del contratto. Per questo motivo, il volume dei derivati ​​crittografici è esploso e gli scambi come FTX hanno fatto un sacco di soldi. Bankman-Fried ha affermato durante l’estate che FTX era stato redditizio negli ultimi 10 trimestri e aveva più di $ 1 miliardo da spendere.

I derivati ​​possono svolgere un ruolo importante nei mercati dei capitali perché possono aiutare ad attenuare le discrepanze di prezzo tra borse che offrono attività simili. In un linguaggio semplice, questo significa che un file I derivati ​​possono aiutare a garantire che il costo del bitcoin in Asia sia più o meno lo stesso del Nord America. Ma i derivati ​​crittografici, che possono essere scambiati utilizzando la “leva” (in cui i trader prendono prestiti per aumentare l’importo delle loro scommesse), possono anche portare a massicce liquidazioni quando i mercati cambiano. A un certo punto, FTX ha offerto fino a 100 volte la “leva”. Alla domanda sul perché, Bankman Fried ha risposto: “I nostri utenti lo volevano e molti hanno minacciato di non utilizzare la piattaforma a meno che non l’avessimo noi.”

A causa di molteplici liquidazioni e proteste popolari, FTX ha ridotto la quantità di “leva” che un utente può prendere. “Non voglio cercare di affermare che fosse importante per mercati efficienti, perché non credo che lo sia. Qualsiasi posizione che prendi con quel livello di ‘leva’ potrebbe non essere assolutamente cruciale per mercati efficienti, e questo è non qualcosa che ritengo particolarmente importante o benefico per la salute del mercato delle criptovalute.”.

Traduzione: Questo è stato un bene per gli affari, anche se è stato dannoso per la salute del mercato.

Anche se oggi il mercato è in calo, Il Codice L’FTX che ha causato le turbolenze ha perso circa il 74% del suo valore negli ultimi due giorniIl banchiere Fried potrebbe essere ancora un miliardario. Tuttavia, ora devi prendere una decisione. Puoi rimanere in crittografia e magari lavorare con il tuo amico, nemico o amico nemico Changpeng Zhao. Rimane anche l’amministratore delegato di FTX.US, una sussidiaria molto più piccola di FTX. È anche possibile che i tuoi rapporti con FTX possano essere visti dalle autorità di regolamentazione e dalle forze dell’ordine, il che potrebbe rendere discutibili alcune di queste ipotesi. Al momento, nessuno sostiene una frode, ma ultimamente la criptovaluta è stata un sacco da boxe per le autorità. Quando si verificherà un crollo di questa portata, le autorità indagheranno sicuramente.

Proprio questo pomeriggio, Patrick McHenry, il massimo membro repubblicano della Commissione per i servizi finanziari della Camera, ha rilasciato una dichiarazione in cui si rammaricava del crollo e sperando di “scoprire di più su cosa è successo con FTX e Binance e sui passi che prenderanno per proteggere i clienti durante la transizione. “

Bankman-Fried può anche provare a fare soldi con ciò che ha lasciato e darlo a organizzazioni di beneficenza come lei che condivide.

Ma questo potrebbe non accadere. Poiché ci sono state diverse occasioni durante il picco di FTX in cui ha potuto donare denaro e ha scelto di non farlo, scommette che può rendere la sua fortuna ancora più grande. Ironia della sorte, ha speso $ 2,3 miliardi nel luglio 2021 per acquistare la partecipazione di Binance nella sua proprietà scambio. Se non lo avesse fatto, oggi sarebbe stato molto più ricco e la guerra tra Binance e FTX che ha portato alla caduta di Bankman-Fried non sarebbe avvenuta.

È del tutto possibile che Bankman-Fried rimanga nel mondo delle criptovalute e provi a ricostruirlo, ma non è un dato di fatto.

“C’è un vasto mondo là fuori, non dovremmo pensare che le criptovalute saranno il terreno più fertile con cui lavorare per sempre”, ha detto a FORBES nel settembre 2021.

* Stephen Ehrlich è Direttore della Digital Asset Research per l’edizione americana di Forbes