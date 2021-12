È la più piccola base di ricarica per controller Xbox e costa solo 35€

Se sei una di quelle persone che hanno lunghe sessioni di gioco e hanno Controller wireless Saprai che uno dei problemi con questi dispositivi è l’autonomia, quindi hai bisogno di una buona base di ricarica per le console Xbox. Se questo è il tuo caso, sei fortunato perché questa doppia base di ricarica su Amazon è in saldo e ha solo un costo € 35.

Questa regola della gravidanza è incredibile, Ha porte magnetiche che migliorano l’adattamento dei comandi sulla base, Ciò si traduce in una migliore connettività tra entrambi i dispositivi. Con questa base di ricarica, non avrai il problema che il controller si scarichi e sarà ancora in aria, con entrambi i comandi in grado di caricarsi quando la batteria si esaurirà, avrai l’altro backup.

Ha un design sottile che lo rende leggero e si adatta bene a qualsiasi ambiente, che si tratti di una sala giochi o della tua stanza, puoi persino posizionarlo nel tuo soggiorno accanto alla tua console o alla TV senza distogliere lo sguardo. Ha luci che si adattano all’ambiente Per non essere un fastidio se ti trovi in ​​una stanza scarsamente illuminata, in tal caso, abbassa la luce.

Questo prodotto Dispone di materiali di micro aspirazione avanzatiCiò significa che il sistema di ricarica rimarrà in posizione a meno che non lo sposti. Ha indicatori LED sulla parte anteriore che ti mostreranno l’avanzamento della ricarica Così saprai esattamente quando la console sarà completamente carica.

Ultimo aggiornamento il 28-11-2020. Prezzi e disponibilità possono differire da quelli pubblicati. SomosXbox può guadagnare commissioni sui tuoi acquisti. maggiori informazioni.

Questo prodotto Ha una licenza Microsoft ufficiale Progettato per Xbox Quindi è stato sottoposto a vari test per evitare che quando si raggiunge l’acquirente ci siano problemi di prestazioni o un pezzo sia in cattive condizioni. Questo dock di ricarica è compatibile con le console Xbox One, Xbox Series X e Series S., quindi potrebbe essere il caso di caricare una console Xbox One e un’altra serie S senza alcun problema.

Puoi stare tranquillo in quanto è un prodotto di alta qualità oltre che sicuro per la porta USB del controller a differenza dei caricabatterie tradizionali. Anche nella confezione Sono incluse due skin diverse, una per la console Xbox One e una per la console Xbox Series X e Series SDetto tutto questo, spingi € 35 Per quanto riguarda questo prodotto, non è niente di pazzo.

