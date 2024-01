È la strada più breve d’Italia e forse del mondo

Una strada strana e insolita si trova a Ribatransone, un piccolo paese medievale di 4.400 abitanti delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno. Quella stradina attira ogni anno Migliaia di turisti da tutto il mondo.

La piccola via feudale si trova nel borgo di Ascoli Piceno ed è larga 43 centimetri.

È costruito su leggende signore feudale Transone (da cui si ritiene che il nome della città sia Belvedere del Piceno per l'ampia vista panoramica a 500 metri sul livello del mare) e costituiva parte integrante del suo sistema di difesa contro eventuali attacchi nemici.

Il vicolo senza nome, prima via Baciadonne nella città umbra di Città della Pieve (largo 53 cm), resistette successivamente alle richieste di altri comuni, tra cui la vicina Civitella del Tronto.

Molte strade in Italia vogliono essere riconosciute ma non possiedono i requisiti per essere considerate “vicoli” (percorribili, transitabili e asfaltate). Almeno una porta o finestra)