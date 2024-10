È meglio di quanto tu possa immaginare

Se stai cercando un potente PC “all-in-one” dal design elegante, temo che il nuovo prodotto HP possa interessarti.

HP OmniStudio, più periferiche/fotografia di Christian Collado

C’è vita oltre l’iMac. Sebbene il computer Tutto in uno Apple è il grande riferimento in questa categoria e sul mercato ci sono molte altre alternative interessanti dei principali produttori. Molti di loro, infatti, Sono comunemente usati negli uffici, nei centri medici e in altre attività Per facilità di installazione e manutenzione, e perché è un’apparecchiatura che… Offrono tutto ciò di cui hai bisogno Per lavorare dal primo minuto.

Amore. È una di quelle aziende che, ancora oggi, continua a scommettere sui computer Tutto in uno Con la tua attrezzatura della serie OmniStudio. Una famiglia di dispositivi recentemente aggiornata con Due modelli Che arriva sul mercato dotato degli ultimi progressi tecnici e funzionalità intelligenza artificiale.

Nelle ultime settimane ho utilizzato uno di questi modelli come principale attrezzatura da lavoro. Più specificamente, HP OmniStudio X AIO 32-C0002NScomputer Tutto in uno Con uno schermo da 32 pollici, processore Intel Core Ultra 7 e Windows 11. Ti dirò cosa penso.

+ Pro Schermo di ottima qualità

Ampia gamma di porti

Prestazioni eccellenti

Design elegante e buona qualità costruttiva

Suono integrato di alta qualità

– contro La qualità dell’immagine della webcam integrata può essere migliorata

La tastiera inclusa non è retroilluminata e il mouse non è molto comodo

HP OmniStudio da 32 pollici Il prezzo di vendita ufficiale è di 2199 euro Nella sua unica versione con processore Intel Core Ultra 7, 32 GB di RAM e 1 TB di memoria SSD interna.

Può essere acquistato tramite Il negozio online ufficiale del marchiodove offrono anche Tre anni di garanzia.

Caratteristiche della scheda tecnica

HP OmniStudio X32-c0002ns caratteristiche Dimensioni 71,48 x 20 x 56,55 cm

9,6 chilogrammi uno schermo 31,5″ (80,01 cm) 4K UHD (3840 x 2160), IPS, micro-edge su 3 lati, antiriflesso, 550 nit, 95% DCI-P3 Processore Intel Core Ultra 7 155H (fino a 4,8 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, cache L3 da 24 MB, 16 core, 22 thread) ariete DDR5-5600 MT/s da 32 GB (2 x 16 GB) Sistema operativo Windows11Home magazzinaggio Archiviazione SSD PCIe Gen4 NVMe da 1 TB telecamera 5 megapixel energia Alimentatore da 280W con certificazione 80 Plus Platinum Porti Lato: una porta USB Type-C con una velocità del segnale di 10 Gbps; 2 USB Type-A con una velocità del segnale di 10 Gbps Posteriori: 2 USB Type-A con una velocità del segnale di 10 Gbps; 1 set di cuffie/microfono; 1 RJ-45; Una porta USB Type-C con una velocità del segnale di 20 Gbps (DisplayPort 1.4 I/O) Contatto Scheda wireless Intel Wi-Fi 7 BE200 (2×2) con Bluetooth 5.4, senza vPro READ Samsung rimuove gli annunci nelle app del telefono Galaxy

Design e schermo

HP ha svolto un ottimo lavoro progettando i suoi laptop e computer desktop per diversi anni. Questo modello non farà eccezione.

Studio Omni Design sobrio ed eleganteche utilizza metallo e plastica per formare la struttura dell’apparecchiatura. Come gli altri dispositivi “all-in-one”, il modello HP nasconde tutti i componenti all’interno dello schermo, rendendolo così Qualcosa di più spesso Dagli schermi a cui siamo abituati. Nonostante ciò, Ottimo uso dello spazioE le dimensioni della squadra non sono affatto esagerate.

Anche se la base del monitor viene fornita smontata, Il processo di assemblaggio è molto sempliceE ci vogliono solo pochi secondi.

È disponibile in un unico colore: cenere. La finitura lungo l’intero corpo è opaca, e si abbina perfettamente alle periferiche (tastiera e mouse) che HP include con il dispositivo.

Ha periferiche Qualità corretta. Entrambi sono realizzati in plastica e il loro design ricorda la Magic Keyboard e il Magic Mouse di Apple, con un profilo sottile ed un’estetica minimalista. personalmente, Non mi è piaciuto molto il formato del mouseForme troppo sottili e scomode. La tastiera, però È comodo e non particolarmente rumorososebbene non sia presente la retroilluminazione sui tasti.

Display HP OmniStudio 31,5 pollici in diagonale. È un pannello basato su IPS 4K (3840 x 2160 pixel), compatibile HDR e certificato TÜV.

Questo, tra l’altro, lo è Regolabile in altezza e inclinazione Grazie alla base integrata. In questo caso però non è presente il supporto standard VESA per agevolare il montaggio a parete. Inoltre, nel bordo superiore dello schermo, è possibile trovare un file nascosto Webcam integrataChe può essere estratto con un semplice click, e nuovamente nascosto nei casi in cui non venga utilizzato.

Non c’è dubbio che lo schermo sia uno degli aspetti più notevoli del dispositivo. A. offre Eccellente qualità dell’immagine, ottimo livello di luminosità massima e angoli di visione molto buoni. Come unico aspetto che dovrebbe essere migliorato, vorrei menzionarlo Nessuna frequenza di aggiornamento più elevatadove sono stati raggiunti solo 60 Hz.

Grazie ai vari porti, Lo schermo del computer può essere utilizzato come monitor esterno ai computer e ad altri dispositivi se necessario, sfruttando altoparlanti e periferiche collegate alle apparecchiature. Inoltre, è anche possibile Collegamento di monitor esterni Per utilizzare un monitor doppio o triplo con HP OmniStudio.

L’eccellente qualità dello schermo è completata da a Ottimo sistema a doppio altoparlanteil cui profilo audio è impostato da Bang&Olufsen. Il suono prodotto dall’apparecchiatura è Potente e con un ottimo livello di profonditàmolto superiore a quello che si può ottenere dalla stragrande maggioranza dei monitor con altoparlanti integrati.

Hardware e prestazioni

Nascosto all’interno di HP OmniStudio

Viene accompagnato RAM 32 GB DDR5-5600 E 1 TB di spazio di archiviazione SSD PCIe Gen4 NVMe.

Nel campo della grafica troviamo sia la scheda grafica integrata Intel Arc che l’unità di elaborazione grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 dedicata ai laptop con una capacità di memoria di 6 GB.

Questo riferimento fornisce le specifiche A Ottimo risultato quotidiano. Omni Studio grazie alla GPU permette anche questo Gioca ad alcuni dei giochi più recenti Inoltre, offre una buona qualità grafica e un livello FPS stabile Eseguire attività di editing di foto e video Senza troppi sforzi.

L’HP OmniStudio In questo senso ha perso Diversi porti disposti in diverse regioni. Da un lato, sul retro abbiamo Due porte USB-A consentono velocità di trasferimento fino a 10 GbpsOltre a una porta da 3,5 mm per cuffie e microfono, un connettore Ethernet, una porta USB-C compatibile con DisplayPort 1.4, due porte HDMI, un’uscita compatibile con lo standard HDMI 1.4 e un altro ingresso compatibile con HDMI 2.1.

D’altronde dalla parte della squadra c’è Una porta USB C E Due USB-ASono tutti in grado di raggiungere una velocità di trasferimento di 10 Gbps.

Software ed esperienza

Windows11Home È la versione del sistema operativo fornita con HP OmniStudio Molte applicazioni sono preinstallate da HP, incluso l’antivirus McAffeeStrumento per chiamare tramite smartphone Armonia Intellettuale E lo strumento Policamera Pro.

Voglio affrontare quest’ultimo, perché l’ho trovato particolarmente utile quando si tratta di questo Approfitta della webcam Integrato nella squadra. Con esso è possibile modificare la risoluzione di registrazione e sfruttare la risoluzione del sensore da 5 megapixel (anche se la qualità dell’immagine non è eccezionale), nonché applicare effetti in tempo reale, inclusa la correzione ottica o automatica della ghiera di inquadratura. .

Anche se non è un Copilota + computersulla tastiera HP OmniStudio Chiave del copilota Per evocare l’Assistente AI di Microsoft.

Altrimenti, Esperienza Windows 11 su HP OmniStudio. Non abbiamo trovato un surplus bloatware Come accade in altre squadre. Ottimo lavoro da parte di H a questo proposito.

In conclusione, è HP OmniStudio

HP ha ritirato a Un’ottima alternativa all’iMac di Appleche si distingue per il design raffinato, la sezione multimediale di alta qualità e le prestazioni in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Tutto questo, mentre si progredisce Funzionalità di intelligenza artificiale in Windows 11 Grazie all’accelerazione AI del processore Intel Core 7 Ultra.

Non è un apparecchio economico, intendiamoci. Allo stesso prezzo, potrebbe essere possibile assemblare pezzi di equipaggiamento più potenti ed equilibrati, potendo decidere in quali aspetti investire più denaro e in quali aspetti allocare meno risorse. Ma non importa quanto sia potente un computer “costruito a mano”, Non sarai mai in grado di competere Con modelli come HP OmniStudio in una sezione a volte trascurata, ma molto importante per la grande maggioranza dei consumatori: Semplicità.

