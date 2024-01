È morta all'età di 90 anni Sandra Milo, musa di Fellini e icona del cinema italiano

È morta lunedì Sandra Milo, l'icona del cinema italiano che ha avuto un ruolo importante nel film “8½” di Federico Fellini e che in seguito è diventata la sua musa ispiratrice, ha riferito la sua famiglia. Aveva 90 anni.

Milo, nota per la sua caratteristica voce acuta, è morta nel sonno nella sua casa di Roma, circondata dalla sua famiglia e dai suoi due amati cani, Jim e Lady, secondo una dichiarazione della famiglia trasmessa dalla televisione di stato RAI.

“Ciao Diva!”, ha postato la Biennale di Venezia sui social network, descrivendo Milo come un'attrice “indimenticabile e dai molteplici talenti” sia nella commedia che nel dramma.

Il suo nome era Elena Salvatrice Greco. Milo ha avuto il suo debutto nel film “Il Generale Della Rovere” di Roberto Rossellini del 1959. Ha recitato accanto ad alcuni dei migliori attori dell'industria cinematografica italiana del dopoguerra, tra cui Alberto Sordi e Marcello Mastroianni, che sono apparsi con lui nel film premio Oscar. film “81/2”.

Milo ha interpretato Carla, l'amante del regista Guido, interpretato da Mastroianni.

Successivamente, Fellini la scelse accanto alla moglie in “Giulietta degli Spiriti” nel 1965. Due decenni dopo, Milo raccontò la sua storia d'amore segreta durata 17 anni nel suo libro indirettamente autobiografico, “Caro Federico”.

Milo divenne una presenza fissa nella televisione italiana come conduttore di talk show, e nel 1990 fu vittima di uno scherzo in onda che passò alla storia della televisione italiana come un'introduzione di cattivo gusto al reality show “Punk'd”.

Mentre Milo conduceva un talk show alla RAI, un burlone la chiamò e le disse che suo figlio Ciro era appena stato ricoverato in ospedale dopo un grave incidente stradale. Milo credette alla chiamata, così fuggì dallo studio in preda al panico, urlando: “Shiro, Siro!”, per poi apprendere che suo figlio stava bene e che era stata ingannata.

Ciro e gli altri due figli sono sopravvissuti, secondo il comunicato diffuso dalla Rai.