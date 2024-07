È morta all’età di 93 anni la scrittrice irlandese Edna O’Brien, “controversa e stravagante”.

È morta all’età di 93 anni la scrittrice, scrittrice di racconti e drammaturga irlandese Edna O’Brien (Tuamgraney, 1930), ha confermato domenica il suo agente editoriale, che secondo l’Irish Times era diventata “costosa” e spesso Controverso per la comunità conservatrice del suo paese dagli anni ’60.

La sua editrice, Caroline Michel, e la casa editrice Faber Books, hanno confermato nei loro resoconti sul Soprattutto con i figli Marcos e Carlo.

Nel messaggio pubblicato sul social network, l’editore non ha esitato a descrivere O’Brien come “uno dei più grandi scrittori del nostro tempo”. “(Che) ha rivoluzionato la letteratura irlandese, descrivendo la vita delle donne e le complessità della condizione umana in un mondo in una prosa luminosa e sobria, che ha avuto una profonda influenza su molti scrittori che l’hanno seguita.”

obrien, Era una scrittrice femminista, spesso descritta come “coraggiosa e schietta”.secondo l’opinione di The Irish Times, la cui produzione letteraria comprendeva anche biografie dei suoi connazionali James Joyce e Lord Byron, oltre a opere teatrali e sceneggiature.

Tuttavia divenne famosa per le polemiche che i suoi romanzi suscitarono fin dalle sue prime opere. Ragazze di campagna (“Country Girls”, 1960), che colpì tutti per la sua qualità e bellezza letteraria Difendere l’indipendenza delle donne in un ambiente ostile, Secondo alcuni critici progressisti dell’epoca.

Il titolo è stato bandito dalle biblioteche di Dublino per “mancanza di religione e pornografia”.

Hanno seguito questo l’unica ragazzapoi rinominato La ragazza dagli occhi verdi (1962) e Le ragazze sposate sono felici (1963), entrambi soggetti alla censura pubblica da parte delle istituzioni irlandesi conservatrici dell’epoca.

In un’intervista del 2016, O’Brien ha dichiarato di essere abituata alle polemiche a causa di ciò La sua carriera letteraria iniziò in un momento troppo rigido per le sue idee.

Affermò anche che gli elogi provenienti da autori come Philip Roth o John Banville erano un “antidoto agli insulti” che ricevette all’epoca per il suo romanzo. Piccole sedie rosseChe ho definito una tragedia contemporanea attraverso gli occhi di una donna imprigionata nel romanticismo.

Come altri suoi romanzi, le sue storie erano sempre ambientate nella campagna irlandese in cui era nato, dove, a suo avviso, cercava di elogiare la sopravvivenza degli sfollati, dei rifugiati dalle guerre, “e come possono vivere e mantenere la speranza”. ” e razionalità in quelle circostanze.

Nell’intervista lo ha detto “Il male è purtroppo qualcosa di profondamente radicato nella nostra società”. Si lamentava del fatto che alcuni individui dotati di forte magnetismo fossero in grado di “ipnotizzare” le persone, accecarle e trasformarle in discepoli che “hanno difficoltà a discernere il male e non lo riconoscono finché non è troppo tardi”.

Lo ha sottolineato “Se uno scrittore non rende la sua storia credibile per i lettori, diventando parte di loro, ha fallito.”ecco perché ci è voluto così tanto tempo per scriverlo.

A quel tempo, vide che la letteratura moderna non trasmetteva più sentimenti credibili e che ora scelse “spettacità e semplicità”.

Edna era, secondo l’opinione del suo editore, “uno spirito ribelle e coraggioso” che ha aperto nuovi percorsi artistici, scrivendo “sinceramente, da un luogo di sentimenti profondi”.

Allo stesso modo, Michel non ha esitato a descriverla come “generosa, maliziosa, coraggiosa (…) una cara amica di tutti noi che ci mancherà molto”.

