È morto all’età di 35 anni l’attore e cantante Johnny Ruffo

Un giorno triste per i cari e i fan dell’attore e cantante Johnny Ruffo. Dopo molti anni di lotta contro il cancro al cervello e di aver subito vari trattamenti e interventi chirurgici, il 35enne è morto.

l’attore Avanti e indietro In cui competi X Factor Ha scoperto di avere un cancro al cervello nel 2017. Su consiglio dell’equipe medica specializzata, Ruffo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore. Anche se le cose sembravano andare bene e il giovane migliorava per diversi mesi, il cancro si ripresenta tre anni dopo in maniera molto aggressiva.





La situazione è arrivata a un punto tale che Rufo ha rivelato ai suoi follower e fan lo scorso agosto che la sua diagnosi era definitiva, cosa che ha sorpreso e rattristato migliaia di persone in tutto il mondo.

Questa mattina la famiglia del defunto ha diffuso un comunicato sui social annunciando la notizia della sua morte. Inoltre, i membri della famiglia hanno colto l’occasione per riflettere sulle loro difficoltà, positività e gentilezza nonostante le avversità.





“Con grande rammarico, oggi dobbiamo dire addio al nostro amato Johnny. Johnny è morto pacificamente circondato dalla sua compagna Tahnee e dalla sua famiglia, supportato da infermieri e medici straordinari. Era un ragazzo di grande talento, affascinante e talvolta sfacciato. Johnny era “Molto determinato e dotato di una forte volontà. Ha lottato fino alla fine e ha lottato con tutto ciò che poteva. La famiglia ha spiegato nel testo che accompagna la pubblicazione: “Questa bella anima ha così tanto da offrire”.

”Ti amiamo tutti Johnny e ti ricorderemo per tutta la gioia che hai portato nelle nostre vite. “State calmi”, si legge nel messaggio che annuncia la morte dell’uomo a più di 260.000 persone sul popolare social network. Influencer.

Centinaia di commenti

IL Seguaci L’artista americano è rimasto a casa shock Quando ricevettero la notizia, pur sapendo che le sue condizioni di salute erano delicate a causa delle cure aggressive a cui si stava sottoponendo per curare il cancro, non si aspettavano che la sua fine sarebbe stata così vicina.

Oltre alle migliaia di ammiratori e seguaci dell’opera del ragazzo defunto, alcune celebrità del mondo artistico hanno dedicato messaggi di sostegno e affetto all’artista. Ad esempio, la cantante Mel B ha commentato il post dell’annuncio dicendo che aveva il “cuore spezzato” e l’attore Dane Wing ha aggiunto che Ruffo era “l’uomo più divertente e sfacciato con cui abbia mai avuto l’onore di stare”.