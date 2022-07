È morto Hector Tricosh, il cantante di salsa che ha dato voce a canzoni come “Lobo localado”.

industria della musica International è in lutto dopo aver confermato la notizia della sfortunata scomparsa di un artista Della salsa morta nelle ultime ore. I social media sono stati il ​​palcoscenico per l’uscita delle celebrità con messaggi e parole onesti.

Come è stato recentemente rivelato, Hector Tricosh, famoso interprete di salsa, è morto all’età di 66 anni a Springfield, nel Massachusetts. La sua famiglia è stata responsabile della trasmissione ufficiale della notizia attraverso i social network dell’artista.

Secondo quanto si evince dalla pubblicazione delle piattaforme digitali, il cantante ha perso la vita domenica scorsa, e la sfortunata situazione è stata annunciata la mattina di lunedì 18 luglio. Le figlie della cantante hanno avuto il compito di rivolgersi ai fan del padre, chiedendo rispetto e spazio per affrontare il duro momento.

L’inizio del testo recita: “È con grande tristezza che confermiamo ufficialmente la morte di Hector Noel Tricosh Albertorio, all’età di 66 anni a Springfield, Massachusetts,”.

“Apprezziamo tutte le manifestazioni di solidarietà, affetto e rispetto in questo momento difficile. Chiediamo spazio per affrontare la nostra perdita. Grazie. Le sue figlie Sandra Trikosh, Glenda Trikosh, Victoria Trikosh, Patricia Trikosh e la sua famiglia”, conclude la lettera, aggiungendo già più di duemila reazioni da parte dei follower.

Nel post potete vederlo con in mano una confessione, sorridente e con gli occhiali. La cartolina è stata il mezzo con cui i fan, oltre ad alcuni conoscenti del settore, hanno lamentato l’improvvisa partenza di Tricot ei suoi parenti lo hanno chiamato affettuosamente.

Jerry Rivera è stato uno degli artisti che ha commentato la morte di Salcero, affermando che aveva una bella voce, oltre che “il meraviglioso essere umano che era”. Ha sottolineato nel suo addio che è sempre stato un’ispirazione per lui ed è stata la chiave per costruire un percorso nella musica.

“Non credo proprio, mio ​​Dio! Che bella voce e un meraviglioso essere umano. Sempre con un’etica del lavoro e cameratismo.” Grazie per avermi ispirato con il tuo talento e la tua personalità. Libri Rivera: pace e tranquillità ai tuoi cari.

Hector Tricosh, che aveva problemi di cuore, divenne famoso nell’industria musicale con una vasta carriera nella salsa. Il talento dell’artista ha superato le barriere ed è riuscito a far parte di grandi orchestre come Tommy Olivencia e La terrífica.

Il suo tempo nella famosa Tommy Olivencia Orchestra lo ha portato ad essere riconosciuto per aver dato la sua voce a canzoni di successo come domare il lupo S spilla pappagallo Insieme al trombettista di questo gruppo, ha registrato quattro album in cui c’erano canzoni come dodici roseE il Non sono automatico S Non lanciarmi la prima pietra.

il piattino Che hanno subito più volte interventi chirurgici per malattie cardiacheha vissuto la grande esperienza nel 1981 per partecipare al suo primo impegno discografico come cantante professionista con Mickey Korra e la Kabbalah Orchestra. Nel 1984 si unì a Tommy Olivencia e alla sua band La Primerísima, condividendo il palco con nomi famosi come Paquito Guzmán e Frankie Ruiz.

Nel bel mezzo della sua lunga carriera su vari palcoscenici internazionali, Tricoche ha potuto iniziare la sua carriera da solista nel 1990, mettendo la sua passione e il suo cuore in opere d’arte come donna proibitaE il con cuore apertoE il dormire S Sono io. il tuo argomento con cuore aperto È nato dai molteplici interventi chirurgici che hanno dovuto essere eseguiti a causa dei problemi di salute che ha presentato con il passare del tempo.