È morto il musicista Paul Cohen, marito di Lily Downes

Il musicista Paul Cohen, moglie di Leila Downes, è morta la notte del 7 dicembre all’età di 69 anni, e la causa è ancora sconosciuta.

La cantante ha postato la notizia sui suoi social con un comunicato in cui salutava chiunque fosse il suo compagno sul palco.

È con grande tristezza che condividiamo la morte del nostro amato Paul R. Cohen la notte del 7 dicembre nella città di Oaxaca.

“Paul, musicista, padre e marito affettuoso, ha condiviso la vita con una gioia singolare. Apprezziamo profondamente tutte le espressioni di affetto e sostegno per la nostra famiglia e i nostri amici in questi tempi difficili.

“Possano la sua magia e la pace che ha condiviso con noi risplendere sempre nei nostri ricordi”, si legge nella dichiarazione.

Sebbene le cause della morte non siano state rese note, Leila Downes ha dichiarato di essere stata contagiata dal Covid-19, motivo per cui saluterà il musicista in privato e secondo i protocolli necessari.

Il sassofonista ha accompagnato Downs per tutta la sua carriera, e insieme hanno prodotto il primo disco della cantante, intitolato Mostrare.

La coppia è sposata da più di 20 anni, durante i quali ha adottato i loro due figli, Benito Dxolado Cohen Downs, 12 anni, e Vanessa Cohen Downs, 5.