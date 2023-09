È morto James Dean, l’attore che visse velocemente e lasciò un bel corpo

Oggi 30 settembre 1955 muore James Dean. Il celebre attore di Hollywood morì, all’età di 24 anni, in un incidente stradale – alla guida di una Porsche 550 color argento, conosciuta come “The Little Rascal” – dando vita alla sua frase più famosa: “Vivi velocemente, muori giovane e lascia un bel corpo.” “.

Chi era James Dean?

“Dean ha avuto solo il tempo necessario per girare un terzo titolo, gigante, Insieme a Elizabeth Taylor e Rod Hudson“

All’incrocio tra la Route 41 e la 466 morì un attore, ma nacque una leggenda che continua negli anni fino ai giorni nostri. James Dean ha iniziato la sua carriera a Broadway e da lì ha continuato a girare il suo primo film, A est di Aden – Adattamento del romanzo di John Steinbeck, diretto da Elia Kazan. Il suo film successivo è stato Ribellione senza causa – recitando al fianco di Natalie Wood e Sal Mineo – rendendolo un idolo Un’intera generazione di nordamericani vedeva Jim Stark come un simbolo riconoscibile di anticonformismo.. Dean ha avuto solo il tempo necessario per girare un terzo titolo, gigante, al fianco di Elizabeth Taylor e Rod Hudson, guadagnandosi una nomination all’Oscar come miglior attore, il secondo dei soli tre film della sua carriera. Come disse Humphrey Bogart poco dopo la sua morte: “Dean è morto appena in tempo. Ha lasciato una leggenda. Se fosse vissuto, non sarebbe mai stato all’altezza della sua fama”.

Come è morto James Dean?

“Alle 17:45, il marine Donald Turnipseed, alla guida della sua Ford Tudor del 1950, si scontrò violentemente con la Porsche dell’attore, provocandone la morte istantanea.“

Le auto sportive erano la grande passione dell’attore americano. La sua prima automobile fu una Porsche 356, che vendette per acquistare la Spyder nella quale rimase coinvolto nell’incidente. Fu Bill Hickman a soprannominarlo “The Little Rascal” a causa di quanto fosse difficile controllare un veicolo con così tanta potenza e così poco peso.. L’attore Alec Guinness ha avvertito l’eroe del romanzo di… gigante Ci sono dei rischi nel guidare un’auto del genere, ma Dean era ossessionato dalla velocità e il suo sogno era gareggiare in una gara con la sua auto sportiva. Quindi si è diretto al Paso de Robles con il meccanico Rolf Wethrich. Alle 17:45, il marine Donald Turnipseed, alla guida della sua Ford Tudor del 1950, si scontrò violentemente con la Porsche dell’attore, provocandone la morte istantanea. Da quel momento in poi, il personaggio di James Dean lo ha reso l’antieroe per eccellenza degli adolescenti che piangono inconsolabilmente per la loro perdita. Ha inizio anche l’oscura leggenda del “Piccolo Trovatello”, che dopo essere stato venduto ha una serie di incidenti, alcuni dei quali mortali.

Un altro anniversario storico è il 30 settembre

Lui 30 settembre 1744 Spagna e Francia sconfissero il Regno di Sardegna nella battaglia della Madonna dell’Olmo.

Lui 30 settembre 1791 È stato risolto Assemblea Nazionale Costituenteappena due anni dopo la sua formazione agli albori della Rivoluzione francese.

Lui 30 settembre 1888 Jack lo Squartatore uccise due nuove vittime, una terza e una quarta, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes.

Lui 30 settembre 1938, Furono firmati gli Accordi di Monaco. Questo disperato tentativo da parte dei governi del Regno Unito e della Francia di risolvere la crisi dei Sudeti non riuscì a fermare l’espansione di Hitler.

Lui 30 settembre 2005 Il mondo musulmano ha protestato contro la pubblicazione delle cosiddette “caricature di Maometto” su un giornale danese.