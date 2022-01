È morto Thierry Mugler, lo stilista francese che ha rivoluzionato la moda negli anni ’80

In meno di 10 giorni, l’industria della moda ha invitato due dei suoi più grandi stilisti. Se il pioniere italiano della sartoria maschile è partito qualche giorno fa, Nino Cerruti, Questo lunedì l’industria si rammarica della perdita Thierry Mugler, il L’innovatore francese che ha rivoluzionato la moda negli anni ’80, Unico nel suo stile architettonico, futuristico e irripetibile, molto ricercato tra i big del mondo della musicacome Michael Jackson George Michael, Beyoncé il Lady Gaga, l’ideatore degli spogliatoi in Circo del SoleE il famoso Profumo “Angelo”, “Success” arrivò a competere per il primo posto con Chanel n. 5. Fu anche uno dei grandi promotori delle carriere “top” che regnarono sul podio negli anni ’90.

Mugler è morto all’età di 73 anni per “cause naturali”, ha annunciato il suo addetto stampa, Jean-Baptiste Rogo.

“Siamo profondamente rattristati nell’informarvi della morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022”, si legge nel comunicato stampa pubblicato sull’account Facebook ufficiale del creatore. Possano le preghiere e la pace di Dio su di lui: “Che Dio abbia pietà di lui”.

Secondo Ruggot, la morte di Mugler è avvenuta inaspettatamente. Il grande stilista ha ancora dei progetti Ha spiegato che avrebbe annunciato nuove relazioni di cooperazione all’inizio di questa settimana.

ballerino classico

Nato a Strasburgo nel dicembre del 1948, poco si sa che la sua prima professione sia stata quella di ballerino classico. È stato membro dell’Opera de Rennes prima di studiare all’Ecole des Arts Décoratifs. Ha lavorato come stilista freelance e poi con case di moda a Parigi, Londra e Milano, fino a quando si è trasferito a Parigi nel 1968, e subito dopo, nel 1973, ha creato il proprio marchio, “Café de Paris”. Solo un anno dopo, ha lanciato la sua azienda con il proprio nome.

essi Silhouette strutturate e sofisticate Ben presto si sono affermati. i tuoi disegni Forme femminili evidenziateSpalle straordinarie, vita piccola, fianchi arrotondati e ampio colletto. Le sue creazioni erano teatrali e si distingueva per le sue scimmie robotiche e per i suoi abiti pericolosi, che sembravano ricreare lo stile della fantascienza.

L’insegnante di Mugler una volta disse: “La danza mi ha insegnato molto sulla postura, l’organizzazione dei vestiti, l’importanza delle spalle, il gioco e il ritmo delle gambe”.

Nel 1978 apre il suo primo negozio e subito dopo si occupa della divisa di Camerieri Le Palas, il club dove Kenzo, Karl Lagerfeld S Grazia Jones Avevano serate meravigliose.

poesia per spalline

Come Claude Montana, Mugler ha fatto Le spalline sono uno dei suoi tratti distintivi, perché per lui simboleggiano un nuovo tipo di donna, forte e soprannaturale. A lui lo dobbiamo le giacche e i corsetti ultra attillati in vinile, metallo e lattice che rendevano le donne non oggetti sessuali, ma “temi sessuali”, come le definivano le femministe. Linda Nochlin.

Ha anche svolto un ruolo importante nel guardaroba di star come Michael Jackson, George Michael, Madonna e Lady Gaga, e ha contribuito a far avanzare la carriera di “top model” negli anni novanta come Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Linda Evangelista.

Lanciando il primo profumo della sua azienda nel 1992, ‘Angelo’Co., in collaborazione con Clarins, ebbe un successo immediato e arrivò a contendere il primo posto nelle vendite con il classico Chanel n. 5.

Nei primi anni 2000 ha progettato spogliatoi per “Zumanity” del Cirque du SoleilIspirato all’ambiente del club e all’immaginazione del linguaggio del corpo e della seduzione.

Fai un passo indietro

Dopo aver rifiutato offerte come la regia di Maison Dior, Mugler ha deciso di ritirarsi dalla gestione del proprio marchio nel 2003.Ora nelle mani del Gruppo L’Oréal. In quegli anni si allontana dalla moda, ma continua a mantenere la sua influenza nel settore, con opere notevoli come quelle eseguite in tournée mondiale. Beyoncé ‘IO…’.

Notizie correlate

La morte del Creatore è completa Settimana della moda di Parigi, tra la fine delle sfilate uomo e l’inizio delle sfilate haute couture di lunedì.

Dallo scorso settembre è stato premiato retroattivamente Thierry Mugler: Couturissime, al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, dopo aver attraversato il Museo di Belle Arti di Montreal, nel 2019, fa tappa a Rotterdam e Monaco di Baviera.