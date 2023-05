È ora di esercitarsi con ChatGPT

Intelligenza Artificiale (AI), come evidenziato da essa Aru Fernandez uno specialista di dati e intelligenza artificiale di Microsoft, è qui per Aiutaci a essere più efficienti e produttivi per essere più felici, concentrandosi sui compiti più ripetitivi e potendo dedicare quel tempo ad altre cose.” Ciò ha coinciso con Iñaki Fuentes, CEO di convertire che mi ha influenzato Maggiore produttività e velocità che si ottiene con la tua applicazione. È di grande aiuto, me ne rendo conto Daniele Hansen Direttore senior del marketing di prodotto lento ma sì,” non dovremmo fidarci completamente di lei, comunque L’intelligenza umana deve rivederlo Lo ha verificato al tavolo di discussione tenutosi sull’adozione dell’intelligenza artificiale in Con X 2023 organizzato da TravelgateX a Palma.

Inaki Fuentes È stato raccomandato in questo sensoNon aver paura di ciò che verrà, perché è un’opportunità. È ora di iniziare a imparare a giocare con questa nuova tecnologia, che sarà presto disponibile L’aiutante reale è dalla nostra partecopilota. Ma prima dobbiamo suscitare questa curiosità e sperimentarla, e poi sviluppare nuove abilità.

Cioè, come è stato evidenziato Aru Fernandez“,”Nessuna conoscenza tecnica richiesta Per ottenere il massimo dall’intelligenza artificiale, dal momento che sono strumenti low-code o no-code. Quindi non servono competenze tecnologiche, ma piuttosto la curiosità di imparare a usarle”.

Per Shiyi Pickrell, vice presidente dei dati e dell’intelligenza artificiale di Expedia Group, l’elemento di differenziazione è “la conoscenza che hai del tuo settore, che sarà sempre più essenziale, e le esigenze dei tuoi clienti”.

ChatGPT, rinominato in ChatBox-Xquale mediatore Silvia FedeleGlielo ha chiesto un esperto di tendenze e tecnologia internazionali Cosa puoi contribuire al settore turistico?. AI parla chiaro: “Il Migliora le operazioni e l’esperienza del clientepotendo analizzare grandi quantità di dati per determinare prezzi dinamici, personalizzare l’offerta e fornire assistenza in tempo reale”. La sicurezza dei datie mantenere un equilibrio tra Innovazione e responsabilitàessendo Trasparente ed etico“.

Da sinistra a destra, facilitatrice, Sylvia Leal; Arua Fernández di Microsoft. Daniel Hansen di Slack; Inaki Fuentes, di Conversa; e Cheyenne Becquerel di Expedia Group. Una sedia vuota accanto sta per ChatBox-X.

Anche Daniel Hansen si difende Trasparenza nell’uso di questa tecnologia, “perché è un modo per attirare le persone”. Fernandez era anche un sostenitore della pratica di ” responsabilità personale Da ciascuno di usarlo, ma la sfida è sviluppare La legislazione in questo senso sta procedendo altrettanto rapidamente dello sviluppo tecnologico.

Non a caso, Becquerel ha riconosciuto che “L Intelligenza artificiale generativa Può essere un po’ spaventoso, soprattutto per la sua capacità di riprodurre la voce oi ricordi di una persona, qualcosa che accadrà. Questo è il motivo per cui dovremmo essere pienamente consapevoli Principi etici e privacy Dobbiamo applicarlo, ma non per metterlo in una scatola come qualcosa di pericoloso, ma per usarlo nel modo giusto”.

Fuentes preoccupato per “chi prenderà il controllo globale di tutto questo, Chi guiderà il suo sviluppo globale, che seguiremo tutti. Russia? L’Europa con il suo modello? Questo è quello che mi preoccupa di più”.

re ChatBox-X posta in gioco affinché il suo sviluppo sia positivo per l’umanità attraverso ” Trasparenza Così sia comprensibile e accessibile per tutti i Responsabilità aziendale e individuale che lo usano; Chi dovrebbe usare questa nuova tecnologia Senza paura“.

Casi d’uso pratici

Infatti, tutti i partecipanti hanno condiviso i loro casi d’uso, Per cosa usi ChatGPT nel tuo lavoro quotidiano?. Pertanto, la direttiva di Microsoft lo utilizza “to Genera quella prima idea creativa da cui sviluppare il contenuto di un documento o di una presentazione”; e Hansen, come “assistente virtuale Per gestire gli appuntamenti sui miei calendari.”

Da parte sua, Fuentes lo ha usato per “Ordina la mia lista di cose da fare: L’intelligenza artificiale mi dice da dove iniziare, cosa lasciare per dopo e anche cosa non devo fare. Mi aiuta a concentrarmi. Anche quando voglio Includi contenuti legali nelle mie e-mail, o almeno in questo tono; I risultati sono sorprendenti”.

La guida di Expedia si applica anche a “for Creazione di contenuti e traduzioni. C’è una tale esplosione di dati che è uno strumento molto utile per lei Semplifica e trova quelli corretti o più appropriato.

L’intelligenza umana dovrebbe assumere un ruolo guida nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Al momento, ci sono molte cose che l’intelligenza artificiale non può fare. Prova di ciò, questa foto di famiglia al termine della sessione di contenuti Con-X 2023, organizzata da TravelgateX.