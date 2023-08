È possibile fermare l’uragano? Questi sono alcuni dei tentativi che sono stati fatti

Gli uragani sono fenomeni naturali devastanti che possono causare danni irreparabili alle aree popolate e agli ecosistemi fragili. Nel corso degli anni sono stati diversi i tentativi e le proposte volte a fermarlo o indebolirlo, anche se finora Nessuno di loro ha avuto successo.

Tra le altre cose, troviamo la semina delle nuvole con ghiaccio secco o ioduro d’argento, la riduzione dell’evaporazione dalla superficie dell’oceano con sottili strati di polimeri, il raffreddamento dell’oceano con refrigeranti o iceberg, l’alterazione del bilancio radiativo in un ambiente di uragano assorbendo la luce solare con nerofumo, aerei volanti in direzione oraria nella parete oculare dell’uragano per invertire il flusso, o far evaporare l’uragano con bombe all’idrogeno.

zumapress.com/Cordon Press

Questa immagine satellitare mostra al centro l’uragano Adalia che si muove attraverso il Golfo del Messico, mentre l’uragano Franklin è visto nell’Oceano Atlantico il 29 agosto 2023 a destra.

Tuttavia, tutte queste idee condividono lo stesso inconveniente: sottostimano le dimensioni e la forza dei cicloni tropicali.

Era uno dei suoi progetti più ambiziosi Progetto Tempestasostenuto dal governo degli Stati Uniti.

Progetto Stormfory

Il PROJECT STORMFURY era un programma di ricerca sperimentale sulla modificazione degli uragani svoltosi tra il 1962 e il 1983. La tecnica di modifica proposta prevedeva la stimolazione artificiale della convezione all’esterno della parete dell’occhio del ciclone. impiantando ioduro d’argento.

È stato affermato che la convezione attivata competerebbe con la parete oculare originale, provocando il rimodellamento della parete oculare con un raggio maggiore e quindi, attraverso la conservazione parziale del momento angolare, provocando una diminuzione dei forti venti.

Poiché la potenza distruttiva di un uragano aumenta rapidamente con l’intensificarsi dei venti più forti, una riduzione del 10% potrebbe essere rilevante.

Pertanto l’aggiustamento è stato tentato in quattro uragani in otto giorni diversi. In quattro di questi giorni la velocità del vento è diminuita tra il 10 e il 30%.. La mancata risposta negli altri giorni è stata interpretata come conseguenza di un seeding sbagliato o di soggetti mal scelti.

Tuttavia, questi risultati promettenti furono messi in discussione a metà degli anni ’80 perché le osservazioni effettuate nei cicloni non modificati indicavano che la semina delle nuvole Le possibilità di successo erano scarse perché gli uragani contengono molto ghiaccio naturale e pochissima acqua superraffreddata. In altre parole: i risultati positivi ricavati dagli esperimenti erano dovuti all’incapacità di distinguere tra i risultati attesi dall’intervento umano e il normale comportamento degli uragani.

ioduro d’argento

Per diversi decenni, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti e il suo predecessore hanno cercato di indebolire gli uragani scaricando ioduro d’argento, una sostanza che funge da efficace nucleo di ghiaccio, nelle mareggiate. Durante gli anni delle tempeste, gli scienziati hanno seminato nuvole negli uragani Esther (1961), Beulah (1963), Debbie (1969) e Ginger (1971). Gli esperimenti sono stati condotti in aperto Oceano Atlantico, lontano dalla terraferma.

Considerati gli scarsi risultati, un comitato speciale dell’Accademia Nazionale delle Scienze ha concluso che è necessaria una comprensione più completa dei processi fisici che si verificano nei tornado prima di poter condurre ulteriori esperimenti di modificazione. L’obiettivo principale della divisione di ricerca sugli uragani della NOAA oggi È una migliore comprensione fisica degli uragani e previsioni migliori.

Impara a convivere

È importante ricordare che gli uragani fanno parte del sistema naturale della Terra di ridistribuzione del calore dai tropici alle regioni più fredde. Sono fenomeni meteorologici molto potenti, alimentati dall’energia solare assorbita negli oceani. Nel tentativo di modificare questi sistemi, Rischiamo di cambiare altri aspetti del clima globale in modi imprevedibili.

zumapress.com/Cordon Press

Danni causati dal passaggio dell’uragano Adalia a Tampa, in Florida, il 30 agosto 2023.

Quindi forse la soluzione migliore non è cercare di cambiare o distruggere i cicloni tropicali, ma semplicemente imparare a convivere con loro. E poiché sappiamo che le aree costiere sono soggette a tempeste, è necessario applicare norme edilizie che consentano alle case di resistere alla forza dei cicloni tropicali.

La prevenzione è la nostra più grande risorsa

Parallelamente, dobbiamo concentrarci sul miglioramento dei sistemi di previsione e preparazione agli uragani. Attraverso una migliore previsione e preparazione, possiamo ridurre i danni degli uragani e proteggere meglio le comunità vulnerabili.

Inoltre, è necessario lavorare sulla costruzione di infrastrutture più resilienti e su una pianificazione urbana che tenga conto della realtà degli uragani e di altri disastri naturali.

Oggi contribuiscono a tutto ciò tecnologie come il telerilevamento satellitare, i modelli computerizzati ad alta risoluzione e i sistemi di comunicazione avanzati. Ciò ci consente di prevedere la traiettoria e l’intensità di questi giganti della natura con una precisione sempre maggiore.