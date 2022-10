È reale o impossibile qualificarsi al secondo turno di Champions League?

La sconfitta dell’Inter unita alla vittoria del Barcellona sul Bayern consentirà agli Azulgrana di avere la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale dell’ultima giornata.

Il Barcellona cercherà per Bayern Monaco Devono sopravvivere Champions Leagueun’impresa che diventerebbe matematicamente impossibile se si trovasse nella partita subito prima campeggio Il Inter di Milano Batti il ​​gruppo Cenerentola a casa, e Vittoria Belsen.

Buca della squadra interista insieme alla vittoria Barcellona Bacio Bayern Ciò consentirà ai blaugrana di accedere alle opzioni per qualificarsi agli ottavi di finale dell’ultima giornata.

Tuttavia, non sarà nemmeno facile, perché gli italiani devono innamorarsi della loro visita Monaco, Contro un avversario che non gioca più per essere l’atleta primo del girone, e quelli Xavi Hernandez Vincere l’ultima partita in Repubblica Ceca.

Nonostante non siano più autosufficienti e possano iniziare la partita dopo essere stati ufficialmente eliminati dalla competizione continentale, i catalani hanno preparato la partita contro Bayern Renditi conto che tutto ciò che accade dentro Milanoha debiti in sospeso con il suo hobby: fare una bella foto e sconfiggere uno dei mostri neri degli ultimi anni.

AP

Questo da allora ha umiliato 2-8 nei quarti di finale di Campioni 2019-2020, il Barcellona ha perso anche nelle tre partite successive contro la squadra bavarese, con un punteggio negativo di 0 gol e 8 subiti.

L’ultimo era dentro Allianz Arena In questa stagione (2-0), nonostante la presenza degli Azulgrana sono riusciti a rompere il trend e non meritavano, tutt’altro, di perdere la partita.

3-3 di Inter Nel Camp Nou Il che non gli ha lasciato quasi nessuna opzione ha lasciato la squadra “impressionata” Xavi Hernandezche ha presentato una brutta immagine al Bernabéu (3-1), ma ha recuperato nelle prossime due partite di campionato contro di lui Villarreal (3-0) e Club sportivo (4-0).

Domani davanti Bayern Cercherà di ottenere la sua terza vittoria con 11, poiché uno dei suoi difensori chiave rimarrà assente, il centrocampo Ronald Araujo che non sarà Sergio Robertoche ha causato una lussazione della clavicola contro la squadra di Bilbao.

Il difensore è ancora in infermeria Andrea Christensen e l’attaccante Memphis Depay. Comunque il centrocampista Pablo Biz Javira “Jaffe”che non ha potuto finire la partita contro di lui Atleta A causa di un calcio all’inguine, oggi si è allenato con il gruppo e potrà partecipare, anche se Xavi potrebbe lasciarlo in panchina.

Chi può tornare alla formazione titolare è l’ala Rafael Dias “Ravenha”sostituto contro una squadra Ernesto Valverde E con quella lancia potrebbe formare una lancia offensiva Robert Lewandowski e Ousmane Dembele In uno stato di appagamento dopo aver segnato un gol e tre assist ai suoi danni Atleta.

Da parte sua, il Bayern Vieni al duello contro Barcellona Dopo aver superato una piccola crisi con quattro partite senza vittorie in Bundesliga e ottenuto due vittorie consecutive contro Friburgo e prima di lui Hoffenheim.

Nel Coppa di GermaniaHa anche raggiunto gli ottavi di finale con una vittoria Augusta Per 2-5 e in procinto di vendicare la sconfitta subita Bundesliga Finora è l’unica stagione.

Nel Champions League Il Bayern Contavano le partite con le vittorie, assicurandosi la qualificazione agli ottavi di finale e non avrebbero rinunciato al primo posto del girone a meno che non avessero perso la partita e l’Inter avesse vinto le restanti due gare.



1 relativo

Il box tedesco arriva puntuale con i gol vittime Manuel Neuer Da Luca Hernandez Basato su Leroy Sane. Thomas Müller, Chi invece aveva problemi muscolari è tornato ad allenarsi e sarà in squadra, anche se probabilmente non sarà da titolare.

Nelle ultime partite del Camerun Eric Maxim Chobomotting Ha fatto una grande prestazione, segnando gol e facendo assist, ed è molto probabile che riparta domani da titolare.

Sadio ManèInvece, una delle firme stellari della prossima stagione agitato di lite, È un candidato in panchina.

Per quanto riguarda la prima partita contro Barcellona, ​​Sven Ulrich Dovresti essere sul bersaglio invece di Noir, Delizia, invece di Lucas Hernandez, Devi formare una coppia centrale con Dayot Opiano S Leon Goretzka Sarà invece in mezzo al campo Marcel Sabitzer.