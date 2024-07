È scoppiata una controversia sul colore dei capelli di Ranma nel remake, ma lo studio attuale ha ragione

Era chiaro che non sarebbe passato molto tempo prima che scoppiasse la polemica sul remake di Ranma 1/2, essendo una serie amata e popolare, nonostante fosse stata realizzata prima di iniziare (cosa che Sarà il 5 ottobre) costituisce un marchio completo. Tutto ruota attorno ad uno dei cambiamenti più significativi visti nel primo trailer mostrato per la nuova serie, dove si vede la versione femminile di Ranma con i capelli viola-rosa, al posto della versione “tradizionale”. Rossi, che nella stragrande maggioranza ricordano l’alter ego del protagonista, generando rifiuto.

Cambiamento del tutto coerente

La verità è che la versione femminile di Ranma e i suoi capelli rossi formano un’immagine distintiva nella storia degli anime E qualcosa che è strettamente legato alla personalità, ma il cambiamento non è casuale o un capriccio. IL Mangaka La creatrice di Ranma, la famosa Rumiko Takahashi, ha sperimentato diverse tonalità di capelli per le prime copertine colorate della serie: nero, capelli rossi, rosa lilla, blu… Successivamente, con il passaggio all’anime, Studio Deen ha scelto i capelli rossi , rendendola l’immagine dominante. Tahakashi-sensei aveva altre battaglie da combattere, come garantire che esistessero sia la versione maschile che quella femminile di Ranma seiyus Diverso e cisgender, rispetto alle proposte originali secondo cui la versione femminile sarebbe stata doppiata dallo stesso attore maschio che parlasse come una donna. Inoltre, i capelli rossi sono una scelta che lei stessa ha sperimentato molti anni prima che la serie andasse in onda, quindi la verità è che non era nemmeno un argomento che l’avrebbe tenuta sveglia la notte.

Canonicamente, non esiste una versione definitiva dei capelli femminili di Ranma nel manga originale, quindi la scelta del viola-rosa da parte di MAPPA è un buon modo come qualsiasi altra cosa e un modo per differenziarsi dall’opera originale esistente e completamente disponibile. Ranma è Ranma Comunque.

