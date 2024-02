È stata diramata l'allerta rossa per allagamenti nel nord Italia a causa di forti temporali

28/02/2024



Aggiornato alle 19:06





Roma (Italia), 28 febbraio (EFE).- Un forte temporale di pioggia e vento che ha colpito oggi il nord Italia ha costretto la chiusura delle scuole e l'interruzione dei servizi ferroviari nella città di Vicenza, in Veneto. È stato molto complicato, molte case sono state allagate e molte strade sono state chiuse. La regione di Venezia resta in allerta rossa, fa sapere la protezione civile, mentre mantiene l'allerta arancione in Emilia-Romagna e l'allerta gialla in Piemonte, Lombardia e Toscana, anche se Vicenza resta lo stop peggiore perché “la situazione è molto complicata”. Al suo sindaco, Giacomo Bossami, ha chiesto “prudenza” ai vicini. Allagamenti “soprattutto fondazioni, molte strade chiuse”, mentre allarmano le condizioni del fiume Redrone, il cui livello delle acque si è alzato e, soprattutto, i due laminatoi di Baglioni aiutano a controllare. È furia. Immagini aeree fornite dalla Guardia di Finanza, senza fonte audio, delle inondazioni nel nord Italia.

