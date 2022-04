Xbox Game Pass È un servizio che ha sempre visto un continuo sviluppo sin dal suo arrivo diversi anni fa. Microsoft ha cercato di creare un autentico ecosistema attorno ad esso, consentendo agli utenti di console e PC di goderselo, così come a coloro che preferiscono giocare al telefono grazie al cloud play.

Ebbene, come vi abbiamo detto qualche giorno fa, Sembra che Microsoft voglia introdurre un piano famiglia per Xbox Game Pass Nel prossimo futuro, perché sarà qualcosa su cui stanno lavorando da molto tempo. Tuttavia, molti si chiedono Quando verrà lanciato Xbox Game Pass FamilyE sembra che ci saranno novità su di lui.

È stata rivelata la potenziale finestra di lancio di Xbox Game Pass Family

In un nuovo video realizzato da Brad Samlo stesso utente che inizialmente ha rivelato l’esistenza di questo piano famiglia Xbox Game Pass, ha fornito nuove informazioni al riguardo, dettagliate Quale potrebbe essere la finestra di lancio di Xbox Game Pass Family.

Secondo Sams, questo nuovo piano sarà datato per servire Star di Microsoft Autunno o Natale dell’anno in corso 2022. Tuttavia, l’utente assicura che molte cose possono alla fine influenzare le decisioni iniziali di Microsoft e che potrebbero esserci dei cambiamenti al riguardo.

Per ora, possiamo solo continuare ad aspettare che Microsoft faccia questo amministratore del piano famiglia Xbox Game Pass in primo luogo e, oltre alle sue caratteristiche principali, potrebbe diventare un’opzione da considerare per molto tempo. Un gran numero di utenti.