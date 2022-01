È stata un’idea di Andrew Garfield ricreare i tre meme di Spider-Man che si sono iscritti in qualsiasi punto della casa

Tom Holland in un’intervista con Tobey Maguire e Andrew Garfield per Tempi di consegna, i dettagli sul coinvolgimento dei tre Spider-Man in Non c’è posto per casa. Fin dall’inizio, l’attore ha dichiarato che il film sarebbe stato “amato in tutto il mondo”, anche se non quanto pensava.

Holland ha detto che possedere tutte e tre le versioni del supereroe è stato un processo “divertente” e che Andrew Garfield si è rivelato “molto collaborativo”. Da (Andrew) rompere la schiena di Toby all’idea di puntare il dito contro di noi, questo era tutto ciò a cui riuscivamo a pensare quel giorno. “È stato così divertente poter recitare con tre ragazzi vestiti di Spider-Man”, l’attore detto. …e condividerlo con questi uomini per sempre sarà una delle esperienze più speciali della mia carriera. [él)seleocurriólaideadeseñalarnosfuetodoloquesenosocurrióesedíaFuemuydivertidopoderjugarcontrestiposcontrajesdeSpider-Man…Compartirloconestoschicosseráparasiempreunadelasexperienciasmásespecialesdemicarrera”afirmóelactor

In precedenza, Garfield ha commentato il podcast felice triste confuso Come ha avuto l’idea di includere il meme nella scena del film, ha detto. “Oh, quindi stavamo cercando di capire a cosa si riferisse, come faremo il meme di puntamento in qualche modo, ci è voluto un po’, è successo in modo così naturale in questa scena dell’impalcatura con Peter 1, Peter 2, Peter 3, come tutto.”

“Ricordo di aver ricevuto un fulmine e di essere corso sul set e di aver detto (al regista) a John (Watts),” Ce l’hai, ce l’hai'”, ha continuato Garfield. Perché c’è un momento in cui Jacob (Batalon) dice: ‘Ehi, Peter? E noi tutti diciamo: “Sì?” Ma nel testo, era come se fosse così. Tutti diciamo: “Sì?” E nel testo, Peter dice: “Non invecchierà mai”, un una specie di sarcasmo, che sembrava un po’ fuori luogo, minaccioso.

Quindi, Garfield ha fatto un annuncio e ha dichiarato nell’intervista: “Quindi abbiamo pensato che avrei potuto dire: ‘Oh, è fantastico’”. Siamo così cool. Dio, siamo gentili. qualcosa del genere. Ma poi ho detto: No, questo è il momento in cui possiamo dire:Stai parlando di me?Giovanni ha detto:Questo è. Questo è. pronto“… Sono stato molto felice che ha funzionato.”

Garfield sta attualmente ricevendo consensi per la sua interpretazione nel film Netflix Tick Tick Boom in cui interpretava il musicista di Broadway Jonathan Larson.