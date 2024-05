È stato aperto il bando per borse di studio per 10 studenti UNT che studieranno in Italia

Si tratta di una convenzione tra la Facoltà di Scienze e Tecnologie Esatte e l’Università degli Studi di Salerno. Quando è il momento di presentare domanda?

Dieci studenti dell’Università Nazionale di Tucumán (UNT) avranno l’opportunità di completare i loro studi in Italia. La Facoltà di Scienze e Tecnologie Esatte (FACET) ha indetto un bando per borse di studio che selezioneranno 10 studenti che completeranno il loro percorso di studi presso l’Università degli Studi di Salerno (Unisa). L’offerta è rivolta agli studenti del 4° anno di Ingegneria Civile, Elettronica, Industriale, Meccanica e Chimica di Facet e le iscrizioni si chiudono venerdì.

Si prevede che in un anno e mezzo i borsisti completeranno il corso e si laureeranno a Salerno. La borsa di studio offre cinque posti per studenti di ingegneria civile e altri cinque posti per le restanti specializzazioni. Gli studenti inizieranno gli studi a ottobre e saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie e di tutte le spese necessarie (escluso l’alloggio) per l’aula studio italiana.

L’Università Pubblica degli Studi di Salerno è stata fondata nel 1968. Attualmente conta 35.000 studenti distribuiti in dieci facoltà. Ha 60 corsi di laurea attivi e sei centri di ricerca. Le sedi sono situate nei campus Piciano e Baronici, entrambi comuni appartenenti all’area urbana di Salerno. Un titolo Unisa è valido nella Comunità Europea e riconosciuto da Facet per un doppio titolo con UNT.

Come annunciato da Facet Area Relazioni Internazionali, il pre-test con i candidati verrà inviato in Italia il 1° giugno e i risultati verranno dichiarati nella seconda settimana del mese. Per l’iscrizione è necessario aver superato tutte le materie compreso il 4° anno e si consiglia una media minima di 7 (sette). Per ulteriori informazioni, inviare un’e-mail a rrii-facet@herrera.unt.edu.ar Giorgio González (Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali).