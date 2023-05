È stato terribile: Steve Jobs, il fondatore di Apple, non era molto contento del popolare film Marvel e lo ha chiamato Disney.

I film dei Marvel Studios non sono sempre stati così amati dal pubblico come lo erano all’epoca Vendicatori: guerra infinita E Vendicatori: Finale. Nei pub originali del Marvel Cinematic Universe, c’erano alcuni film che sono stati salvati dall’essere bruciati e sono riusciti a stupire il pubblico. In realtà, dopo il primo Hombre de Hierro Alcuni premi sono stati menzionati nella classifica che ordina i film UCM dal migliore al peggiore.. Steve Jobs, uno dei padri della Apple e che a sua volta era il maggiore azionista della Disney, nel 2010 fu molto scontento pubblicando un sequel di Hombre de HierroDiretto da Jon Favreau e interpretato, ancora una volta, da Robert Downey Jr. Secondo Bob Iger stesso rivela in ‘Il viaggio di una vita: lezioni apprese da 15 anni come CEO di The Walt Disney Company“, Jobs lo chiamò per dirgli che il film era terribile.

“ Iron Man 2 non ha mai smesso di stupire Steve Jobs, così come il grande pubblico.

“Quando uscì Iron Man 2, Steve portò suo figlio a vederlo e mi chiamò il giorno dopospiega Bob Iger nel suo libro As Collected From informatico oggi. “Ieri sera ho portato Reed a vedere Iron Man 2 e ha fatto schifoJobs ha detto al suo partner al telefono, aggiungendo che lui e suo figlio erano andati a vedere il film. Hombre de Hierro è una delle cose più controverse che esistano all’interno dell’universo cinematografico Marvel. Sebbene la prima puntata si sia innamorata dell’intero pubblico, sia il secondo che il terzo atto sono alcuni dei pezzi più unici dell’intero UCM. Dopo questa apertura di Jon Favreau nel 2008, il pubblico bruciava dal desiderio di affondare i denti in un sequel di Tony Stark. Ma, Né la sua trama né l’alter ego di War Machine né il cattivo di Mickey Rourke hanno funzionato con il pubblico. Uomo di ferro 3 Ha avuto lo stesso effetto nel 2013.

Nonostante le recensioni negative, Uomo di ferro 2 Arras al botteghino ha incassato 623,9 milioni di dollari con un budget di 200 milioni di dollari. I Marvel Studios avevano una fiducia particolare nella saga solista di Iron Man considerando che era uno dei personaggi più amati del MCU dal pubblico, grazie in parte a Robert Downey Jr. E come l’attore è riuscito a trasformare Tony Stark in questo. completamente tuo.