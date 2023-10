È stato uno dei chitarristi più sottovalutati della storia del rock? “Il gioiello della corona” – Hadith

Ci sono grandi nomi nella storia della musica che sono stati messi in ombra per un motivo o per l’altro nonostante la loro straordinaria qualità. Questo è il caso leggendario Gary Moorechitarrista di straordinaria qualità e compositore di grandi inni, tuttavia, non raggiunse mai la ribalta – commercialmente parlando – negli Stati Uniti, ma non in Europa.

Ora, in una nuova intervista con The Voice of Rock (via Chatter.net), che era un membro di band come Deep Purple e Black Sabbath, Glenn Hughes, ha reso omaggio al leggendario Axe, che ha descritto come il migliore – o almeno, il suo preferito – chitarrista con cui avesse mai suonato. Detto da qualcuno che ha condiviso il palco con tutti i grandi, queste non sono parole semplici.

“Voglio registrarmi adesso. Te ne elenco alcuni. Ho suonato con Joe Satriani, Joe Bonamassa, Tony Iommi, Ritchie Blackmore, Pat Thrall, Brian May, Jerry Cantrell e Warren Haynes. Potrei continuare ad elencarli. Mel Galli e Tommy Bolin. Potrei continuare. Ma il mio preferito… voglio davvero che tu lo apprezzi. Mio caro vecchio amico, abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 1979, Gary Moore. “È stato il migliore.”

“La gente, mi capiscono, Gary e io eravamo molto legati. Abbiamo realizzato l’album Run For Cover. Quando penso a Gary, mi vengono in mente le immagini di Gary e io che lavoriamo insieme. Suonava nel mio studio ed era seduto a casa mia. sul divano a scrivere canzoni. Quel ragazzo era fantastico. Voglio dire, incredibile. Ancora una volta, tutti questi ragazzi di cui ho parlato sono chitarristi famosi. Voglio dire, ho suonato con tutti loro e sono molto orgoglioso di dirlo . Bonamassa adesso… voglio dire, Joe è fantastico. E Richie e Tony. Ma Gary Moore…”

Moore è morta il 6 febbraio 2011 all’Hempinski Hotel di Estepona, sulla Costa del Sol, dove era in vacanza con un’amica. Il musicista ha subito un infarto che gli ha posto fine alla vita.