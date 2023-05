È tempo che gli hotel si facciano coraggio

Ian Goldenprofessore di globalizzazione e sviluppo all’Università di Oxford, ha suggerito che il settore più proattivo E guardiamo oltre per sfruttare le opportunità. ovvero che “l’industria alberghiera deve fare di più per offrire le esperienze che le persone cercano e che durano nel tempo. Le persone sono attratte magneticamente dalla possibilità di Trovi persone come loro“.

Ian Goldin, Professore di Globalizzazione e Sviluppo all’Università di Oxford, durante la sua presentazione.

non in vena, Fornire ai clienti esperienze preziose e creare un senso di comunità Tra questi c’era un mantra che veniva ripetuto nelle sessioni su cui si concentrava Diversificare e fondere concetti di hotelche si è tenuto negli spazi adiacenti al Pullman Hotel, dall’altra parte della strada.

Per Shafi Syed, di Equinox Hotels, “Bisogna aggiungere sostanza, non solo stile. Se vuoi crescere con il tuo brand, devi avere credibilità, contenuti autentici e forti, oltre a focalizzarti sulle esigenze specifiche del cliente .”

Un cliente che, dopo la pandemia, ha mostrato più preoccupazione che mai Goditi le esperienze invece di acquistare cose fisicheche, secondo Keith Barr, finora CEO di IHG Hotels & Resorts, sta avvantaggiando il settore: “Le persone non comprano televisori, auto o merce, ma acquistano esperienze come biglietti aerei e prenotazioni di hotel e ristoranti, e questo è un buon segno.”

Ascoltato all’IHIF

botteche è stato a capo della catena negli ultimi sei anni, da quando ha lasciato alla fine di giugno, ha ammesso che sebbene ora coglierà l’occasione per trascorrere più tempo con la sua famiglia, “Dopo 20 anni nel settore, sono sicuro che tornerò prima piuttosto che dopo.”.

Keith Barr (a sinistra), con Alexi Khagoy, Head of Hotel, Tourism and Wellness di Questex, organizzatore di IHIF.

Da parte sua, Sebastien Bazin, Presidente e CEO di Accor, ha sottolineato che non gli piace l’uso del termine intelligenza artificiale (AI) nel settore alberghiero, perché a suo avviso “non c’è nulla di artificiale nell’intelligenza artificiale. Dobbiamo chiamalo accresciuta intelligenza. Hai bisogno dell’intelligenza artificiale, ma ricorda che le persone vogliono e hanno bisogno di viaggiare per creare momenti e interazioni e non puoi sostituirlo. “

Annunci importanti

IHIF è diventata anche una piattaforma ideale per Annunci di importanti sviluppi dai principali gruppi alberghieriCome:

Avvio di una società di gestione alberghiera Parenti & Co.. Nato a Londra ma costruito con una prospettiva internazionale, lo dirigerà Paolo Brackleyex amministratore delegato del Beaumont Hotel, Mayfair.

– un’offerta Leviun nuovo marchio di hotel ibridi in Europa fondato da Baliil cui primo stabilimento è stato aperto a Francoforte il 15 maggio.

Firma di un accordo esclusivo tra Zeal Hotels e IHG Hotels & Resorts Per la prima organizzazione a emissioni zero -Net Zero-.

Sebastien Bazin (a destra), Presidente e CEO di Accor.

– Anche Choice Hotels EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e Borealis Hotel Group hanno firmato un accordo di cooperazione strategica con Ampliare i loro portafogli di investimento in Europa. In questo modo, Borealis potrà concedere in franchising strutture di fascia alta e media del gruppo di marchi Choice Hotels EMEA nelle destinazioni in cui già opera, tra cui SpagnaPaesi Bassi, Belgio, Francia, Germania, Austria e Danimarca; Oltre a cercare nuove opportunità in altri paesi europei.

– Hotel e resort Wyndham Zeus Hotels & Resorts International Hanno ampliato la loro collaborazione strategica con un nuovo accordo di sviluppo non esclusivo beni nel tempo Nei prossimi anni sotto i marchi Collezione di marchi di Wyndham e Registry Collection Hotels.

– Hilton ha stipulato un accordo di franchising con Blackstone, il più grande gestore di asset alternativi al mondo, e Hotel per eventi Aprire Doubletree dell’hilton berlin kudamm, che diventerà il primo per il marchio nella capitale tedesca dopo una riparazione multimilionaria. La serie ha anche firmato un altro accordo di franchising con Interspeed fare Sarajevo Aprire Hotel Neretva Mostar, Tapestry Collection by Hilton e Hampton by Hilton Sarajevo City Centeril suo primo stabilimento in Bosnia ed Erzegovina.