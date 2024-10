È un cellulare di fascia media poco conosciuto, ma ha 5G, 256GB e una batteria capiente e costa poco più di 150€.

È uno smartphone molto economico ed equilibrato, oltre ad avere uno sconto fino a 60 euro che ti permette di acquistarlo ad un prezzo competitivo

Quando acquisti questo smartphone Realme che ti consigliamo, puoi scegliere tra i colori nero e verde Fotografia di Realme

Xiaomi è il primo marchio che solitamente guardiamo quando cerchiamo un cellulare economico e di alta qualità, ma in questo articolo ci allontaniamo dal suo catalogo per… Raccomando un altro buon smartphone economico. Indichiamo Realme 12X 5Gche è un’alternativa meno conosciuta e ci sembra una scelta molto saggia visto il rapporto qualità-prezzo. Se vuoi spendere Tra i 150 e i 200 euro Sul tuo nuovo telefono, aggiungi Realme 12X al tuo elenco di possibilità.

Nella scheda tecnica dello smartphone Realme troviamo caratteristiche interessanti come Connettività 5GIL 256GB A memoria, Androide 14 Come un sistema operativo e una batteria di grandi dimensioni 5000mAh. Godersi un cellulare di questa qualità ha un prezzo al dettaglio consigliato di 219,99 €, ma questo Realme 12X 5G è solitamente Stella grande vendita Ciò ti consente di acquistarlo ad un prezzo più conveniente.

Il prezzo migliore è solitamente quello Su AliExpressdove puoi trovarlo Per circa 160 euro Nella sua versione più alta, è 8 GB + 256 GB. Quindi questo negozio ti offre il telefono Realme 12X 5G con Sconto di 60 euro. Puoi anche acquistarlo ad un prezzo più conveniente Su AmazonIl suo prezzo è solitamente di circa 180 euro, e Nei componenti del computerIl suo prezzo normale è di circa 185 euro. Qualunque negozio tu scelga, risparmierai una buona somma su un telefono dal budget molto equilibrato.

Realme 12X Acquista su AliExpress: Realme 12X

Un cellulare 5G economico che costa poco più di 150 euro

La prima cosa da fare quando acquisti Realme 12X 5G è fare una scelta Quale colore ti piace di più? Per il tuo culo, sì Nero o verde. Entrambi i modelli di solito hanno lo stesso prezzo su AliExpress, quindi puoi scegliere liberamente. Inoltre, dovresti sapere che si tratta di un terminale sottile (7,9 mm) e leggero (188 g). Il suo utilizzo è molto conveniente.

Sulla parte anteriore del Realme 12X 5G troverai a Schermo LCD da 6,72 pollici Che si distingue particolarmente per la sua nitidezza (precisione 2400 x 1080 pixel(e la sua liquidità)120 Hz di soda). Inoltre, la luminosità di 950 nit rende le immagini perfette anche all’aperto. Per quanto riguarda l’audio, dispone di una porta da 3,5 mm per le cuffie.

Questo smartphone Realme costa poco più di 150€ e ha una scheda caratteristiche molto completa.

Il processore che dà vita al Realme 12X 5G è MediaTek Dimensione 6100+Anche questo contribuisce a questo Connettività 5G Che riflette il suo cognome. È il processore quello Funziona bene Di fronte alle attività più comuni, come accedere ai social network, chattare o visualizzare contenuti multimediali. Può anche eseguire giochi, anche se le sue prestazioni non saranno altrettanto buone. Per quanto riguarda il sistema operativo, viene fornito con Interfaccia Realme UI 5.0 basata sul sistema operativo Android 14.

Un altro grande vantaggio del Realme 12X 5G è il suo comportamento Batteria da 5000mAh. Con un uso intenso, questa batteria può durare fino alla fine della giornata senza complicazioni. Se il tuo utilizzo è più leggero, puoi Arrivo al secondo giorno Senza la necessità di un caricabatterie. La ricarica rapida supportata è di 15 W, quindi l’intero processo richiede poco più di un’ora.

Realme 12X Acquista su AliExpress: Realme 12X

Il Realme 12X 5G è anche un telefono cellulare con cui puoi scattare buone fotografie, soprattutto se usi Fotocamera posteriore da 50MP. Con esso potrai scattare foto nitide con una buona interpretazione dei colori, soprattutto quando l’illuminazione è a tuo favore. Uno è responsabile dei selfie Fotocamera frontale da 8 megapixelche funziona meglio anche in ambienti con illuminazione intensa.

La conclusione è che Realme 12X 5G è un telefono conveniente che ti garantisce un’ottima esperienza Buona esperienza per un utilizzo baseInoltre, ha la connettività 5G. Ricorda che la solita cosa è che puoi comprarlo A soli 160 euro su AliExpress Nella sua versione migliore, il che significa a Risparmia 60 euro. Inoltre lo troverete anche in offerta Su Amazon E Nei componenti del computer.

Puoi continuare android4all In Facebook, Whatsapp, Twitter (X) O consultazione Il nostro canale su Telegram Per restare sempre aggiornato sulle ultime novità tecnologiche.

Partecipa alla conversazione

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa storia, Andro4all riceve una commissione. si unisce Al canale di transazione Andro4all Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.