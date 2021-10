“È una trappola”: il personaggio principale di Meta mette in dubbio la visione di Zuckerberg di creare Metaverse

https://mundo.sputniknews.com/2021031/es-una-trampa-figura-clave-de-meta-duda-sobre-la-vision-de-zuckerberg-para-crear-un-metaverso-1117726868.html

“Voglio che esista, ma ho ottime ragioni per credere che fare build del metaverse non sia davvero il modo migliore per farlo”, ha detto il CTO di Oculus John Carmack durante l’evento di Facebook Connect. Oculus VR è un’azienda specializzata in prodotti hardware e software di realtà virtuale. Fondata nel 2012, ha rapidamente guadagnato una nicchia nel mercato e due anni dopo è stata acquisita dall’allora Facebook per $ 2,3 miliardi. Nel novembre 2015, la società ha collaborato con Samsung per sviluppare Samsung Gear VR, l’auricolare per realtà virtuale per la gamma di telefoni Samsung Galaxy. John Carmack, a sua volta, è una leggenda nel mondo della programmazione e nell’industria dell’intrattenimento.Videogame. Ha co-fondato id Software ed è stato il principale programmatore di giochi classici come Wolfenstein 3D, Doom, Quake, Rage e altri. Dal 2013 è Chief Technology Officer di Oculus. Tuttavia, nel suo discorso di apertura all’evento, Carmack ha descritto il metaverso come una “trappola per astronauti architettonici”. Ha spiegato che è un “termine peggiorativo e peggiorativo” usato per descrivere “una classe di programmatori o designer che vogliono solo parlare di idee al più alto livello, di concetti ampi”, senza preoccuparsi dei dettagli logistici di come implementarli in pratica. Il 28 ottobre Mark Zuckerberg ha sorpreso il mondo annunciando il cambio del nome dell’azienda in Meta. La nuova acquisizione riguarderà sia il social network Facebook, sia le app Instagram e WhatsApp, ma si concentrerà sullo sviluppo della realtà virtuale e aumentata per portare l’esperienza di navigazione in Internet su un nuovo livello e integrarla nella vita di tutti i giorni. aziende e persone.

