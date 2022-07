È uno dei libri più venduti senza essere stato ancora pubblicato

Il titolo appare sulla piattaforma principale settimanale di Valve insieme a Raft e Steam Deck.

C’è ancora poco da mettere il guanto randagio. Titolo da Sviluppato da Blue Dodici Studio Lancio domani per PC e console PlayStation, dopo aver goduto di un accordo promozionale con Sony che ha terminato il titolo Come parte del nuovo PS Plus Extra e Premium. Ma sul computer c’è anche un desiderio per questo.

È solo il 3° con il preacquistoQuesto è quanto mostrano gli ultimi dati. Steam DB In riferimento a I titoli più venduti della scorsa settimana. La classifica stilata dal database classifica i prodotti in base al reddito generato, motivo per cui Steam Deck continua a essere in cima, ma possiamo trovare il gioco del gatto cyberpunk al terzo posto.

In questo modo, Stray è sulla piattaforma della piattaforma Valve Solo con preordini realizzati dagli utenti prima del suo rilascio, dietro il PC della console e canottaggioil titolo di sopravvivenza che ha recentemente lasciato l’accesso anticipato con The Final Chapter.

Il bestseller di questa settimana su Steam

superficie del vapore canottaggio randagio anello antico pronti o meno F1 22 Kit VR con indicatore LED Monster Hunter Rise: Tramonto Monster Hunter Ascesa + Tramonto CS: Aggiornamento stato GO Prime

Come si dice, Stray verrà lanciato su PC, PS4 e PS5 19 luglio Dallo stesso anno 2022, con Versioni fisiche della PlayStation Ha confermato il suo arrivo nel corso dell’anno. Su 3DJuegos, siamo stati in grado di dare uno sguardo approfondito prima della sua anteprima, quindi ti consigliamo di guardare impressioni vaganti Spiegato dal nostro collega Alejandro Pascual.

