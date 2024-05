È valsa la pena aspettare 40 anni per questo film

Fran Chico È un esperto di cinema e serie, specializzato in editoria culturale e critica cinematografica. È un noto critico Pomodori marci E dentro Film sull’attrazione. Sebbene il suo genere preferito sia l’horror, ti parla tanto di un nuovo film di successo del MCU Marvel quanto di un film d’autore che richiederà dal circuito dei festival. Non c’è serie Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video o Disney+ che sfugga al suo radar, mentre approfondisce il catalogo di ciascuna piattaforma per consigliare e analizzare i migliori contenuti.

Fran scrive per Fotogramas da oltre un anno, ma i suoi esordi risalgono a quasi vent’anni fa su forum cinematografici e blog come Planeta Claqueta o Film. È stato fondatore e membro del consiglio della pubblicazione digitale Film Criticism and Analysis Rivista sulle mutazioni È membro dell’Associazione degli Informatori del Cinema di Spagna (AICE), l’organizzazione che assegna i Premi Fayrouz, ed è anche un elettore del Codice d’Oro del Cinema Indipendente. Dopo aver conseguito un master in critica cinematografica presso la Scuola di Cinema di Madrid (ECAM), dove insegna Taccuini con pellicola Cayman, ha collaborato e/o coperto come giornalista specializzato per più di 10 anni a festival cinematografici come San Sebastian, Sitges e Vilmadrid, e ha intervistato registi, attori e attrici di rilievo dell’industria nazionale come Penelope Cruz, Carlos Saura e Ana. de Armas, José Luis Cuerda o José Sacristan e stranieri come James Wan, Edgar Wright o Dario Argento.

La sua conoscenza ed esperienza lo hanno portato a questo Vlogger cinematografico della Fnac Spagna Direttore e conduttore di podcast Inceneritore Zinvagcon più di 150 programmi trasmessi e disponibili che mescolano cinema e umorismo da un punto di vista unico e innovativo.