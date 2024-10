€142 in meno su queste cuffie Bose con cancellazione del rumore personalizzabile ed equalizzatore regolabile

Puoi ottenere il giusto stile sonoro attraverso l’equalizzatore, regolando i toni bassi, acuti e medi

Queste cuffie Bose QuietComfort offrono 24 ore di autonomia e ricarica rapida che ti permetteranno di goderti 4 ore di musica dopo 15 minuti di ricarica

Ieri camminavo per strada con le mie cuffie, un modello abbastanza semplice che ho da anni, e con il vento che c’era Non ho sentito quasi nulla. Quindi, anche se stavo pensando a un’idea Acquista un modello miglioreIeri ho finito di convincermi. Ecco perché oggi ho iniziato a cercare le cuffie in vendita su Amazon.

Boss Tranquillo Comfort Vedi su Amazon.es: Boss Tranquillo Comfort

Quindi, dopo tanto tempo di ricerca, ho trovato queste cuffie. Boss Tranquillo Comfort Questo è tutto Disponibile su Amazon a 258€. Questo modello ha Il prezzo ufficiale è di 399,99 euro E ora è disponibile anche in com O dentro Corte inglese Per 300 euro mentre ero dentro Componenti informatici Il loro prezzo scende a 263€, che è un altro prezzo molto buono. La conclusione è che possiamo acquistarli da Amazon Sconto di 142 euroche verrà detto prossimamente.

Acquista I’m Bose QuietComfort in sconto a 142 euro

Dico sempre che in termini di suono ho due produttori preferiti: Sennheiser e Bose. Sono due marchi che, mentre studiavo materiali audiovisivi, sono riusciti a convincermi che qualsiasi dei loro prodotti avrebbe funzionato Qualità eccellente E sarà così permanente Quindi puoi godertelo per anni. Tuttavia, anche se potrebbero essere marchi un po’ più costosi di altri, l’investimento che farai sarà più che giustificato.

Questa volta parliamo delle cuffie che offrono Cancellazione del rumore personalizzabile. Dico questo perché includono Modalità silenziosa Quindi l’annullamento è totale e puoi isolarti dal tuo ambiente per concentrarti solo su ciò che stai ascoltando Modalità cosciente Che offre a Maggiore trasparenza Così puoi ascoltare ciò che accade intorno a te mentre ti godi la tua musica o i tuoi podcast preferiti. A queste modalità preimpostate è possibile aggiungere un’infinita varietà di modalità Modalità personalizzabili Che potrete regolare secondo i vostri gusti o necessità, con la possibilità di aggiungere Blocco del vento Cosa di cui sarei stato molto grato ieri. Non solo puoi personalizzare la cancellazione del rumore, ma puoi anche personalizzare il suono che sentirai. Ce la farai Cravatta regolabile Ciò ti consentirà di regolare i bassi e gli acuti per ottenere un suono di gamma media bilanciato, perfetto per ciò che desideri ascoltare.

Ovviamente stiamo parlando di cuffie Bluetooth Puoi usarlo in modalità wireless e te lo darà 24 ore di autonomia. Ma puoi anche Utilizzare con cavo Audio integrato, che integra anche un microfono, se mai dovessi rimanere senza batteria. Se ciò accade, puoi utilizzare il tuo Spedizione veloce Ciò ti permetterà di divertirti La durata della batteria è di 4 ore dopo 15 minuti di ricarica. Per caricare completamente la batteria, dovrai caricarla solo per due ore e mezza. Lo vedi con Bose, i drammi giusti.

E poiché non potrebbe essere altrimenti, queste cuffie sono progettate con attenzione ai dettagli Stai comodo Anche dopo lunghi giorni di utilizzo. Essi Cuscinetti morbidi Si avvolgerà attorno alle orecchie senza esercitare pressione, adattandosi perfettamente. E se ascolti solitamente la tua musica tramite Spotify, ti interesserà sapere che integra anche questa funzionalità Scheda Spotify Ciò ti consentirà di accedere alla tua musica e alle playlist tramite Controlli tattili Che queste cuffie integrano lateralmente.

Non c’è dubbio che queste cuffie siano un ottimo acquisto, soprattutto con le cuffie Sconto di 142 euro Che offrono adesso. Ad ogni modo, se stai cercando qualcosa di un po’ più economico, devi farlo Questo è JBL Con ottime recensioni per 209 euro o altre cuffie Sony nell’orecchio Meno di 100 euro. Come sempre, il tuo acquisto dipenderà dal budget che hai in mente per le tue nuove cuffie.

