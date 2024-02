EA Sports FC 24 è disponibile gratuitamente per Nintendo Switch per un periodo limitato e a una condizione

Il re della simulazione sportiva è gratuito su console ibrida

EA Sports FC 24, gratis per pochi giorni

Il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online offre un catalogo che non ha smesso di crescere dal suo lancio, aggiungendo titoli classici di varie console come Game Boy e NES, anche se la verità è che Ti consente anche di divertirti regolarmente con i giochi Nintendo Switch gratuiti.. A differenza di PlayStation Plus o Xbox Game Pass, questo servizio offre giochi completi per un periodo limitato, rendendolo l'occasione perfetta per provare nuovi titoli e persino giocarci completamente velocemente.

E così, fino al prossimo 21 febbraio. Nintendo Switch Online ti consente di giocare gratuitamente a EA Sports FC 24un'alternativa a FIFA 24, arrivato alla fine dello scorso anno per iniziare una nuova era per il gioco globale con oltre 19.000 giocatori di calcio su licenza, 700 squadre e 30 campionati in “L'esperienza calcistica più autentica mai vista“.

Diamo il benvenuto ai membri del club! #NintendoSwitch online! Puoi provare EA SPORTS gratuitamente #FC24 Grazie ai giochi campione. Scarica ora: https://t.co/0yz4b4j9Af pic.twitter.com/Y8nuR5Zgmj – Nintendo Spagna (@NintendoES) 15 febbraio 2024

Questa versione del gioco contiene nuove funzionalità PlayStyles migliorate da Opta e Nuovo motore FrostbiteQuesto può essere verificato nelle foto ufficiali. Va ricordato che PlayStyles misura la taglia di ciascun atleta, interpretando i dati provenienti da Opta e da altre fonti, con capacità uniche che esaltano il realismo e l'individualità di ogni calciatore, mentre il nuovo motore Frostbite aiuta a riprodurre Dettagli più che realistici Il che porta un nuovo livello di immersione in ogni partita.

Oltre a queste nuove funzionalità, EA Sports FC 24 dà vita all'esperienza completa Ultimate Team su Nintendo Switch, consentendo di sviluppare le leggende dei club e di migliorare i calciatori attraverso le nuove evoluzioni di Ultimate Team. Tra le altre modalità di gioco, gli utenti di console ibride troveranno Rivals, Squad Battles o Champions, oltre alla possibilità di completare obiettivi e competere casualmente in partite amichevoli. Allo stesso modo, sono disponibili anche Clubs e Volta Football.

FIFA 25 potrebbe diventare realtà

Poter goderti EA Sports FC 24 gratuitamente su Nintendo Switch se hai un abbonamento Nintendo Switch Online attivo o se provi la prova gratuita del servizio per qualche giorno, [FIFA 25 podría estar en camino (https://www.mundodeportivo.com/alfabeta/multiplataforma/fifa-25-podria-estar-ya-en-camino-para-enfrentarse-a-ea-sports-fc-25)para enfrentarse a EA Sports FC 25] Quest'anno, il che potrebbe significare che la console Big N riceverà fino a Due nuove partite di calcio quest'anno.