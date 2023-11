EA SPORTS FC 24: Eusebio, Zico e De Bruyne guidano i nuovi Centurions

Paolo CuevaLettura: 3 minuti.

I giocatori che eccellono ricevono miglioramenti permanenti alle loro statistiche e sono tra le carte più ricercate dalla community

IL Centurioni In un certo senso inviano un messaggio Squadra finale dentro EA Sports FC24 Tutti i giocatori selezionati hanno ricevuto una nuova versione con miglioramenti permanenti alle loro statistiche da quei giocatori che si sono distinti per le loro squadre in partite giocate, gol segnati e altre statistiche individuali memorabili.

La carta più interessante in questo evento è Arthur Antunes Coimbra ‘Zico“, L’attaccante brasiliano ha ricevuto un miglioramento di 3 punti in Difesa, 2 punti in Forma fisica e 1 punto nel resto delle sue statistiche e possiede la combinazione perfetta di 5 stelle per i movimenti abili e 5 stelle per la gamba debole.

Le statistiche migliori per questa nuova versione dell’icona brasiliana sono 94 passaggi corti, 94 tiri dalla distanza, 94 controllo di palla, 93 precisione, 93 potenza di tiro, 94 visione e 93 dribbling, che è praticamente una carta ideale da giocare come trequartista. prezzo Zico Centurione Ha una capacità di circa 4 milioni di monete, diventando la carta più richiesta dalla community e anche la più completa in termini di attacco.

Scopri le carte più attraenti di Ultimate Team. EA Sports FC24

Il brasiliano, secondo me, è una delle carte offensive più complete della squadra Squadra finale In questi momenti del gioco, non solo per la sua distribuzione quasi perfetta, ma grazie alla doppia combinazione a 5 stelle, possiamo assistere e segnare a breve, media e lunga distanza dalla porta avversaria.

La seconda carta migliore in questo evento appartiene a Eusebio da Silva FerreiraEusebio è migliorato di 3 punti nel dribbling, 2 punti nei passaggi e 1 punto in difesa, velocità e tiro, vale circa 3,3 milioni di monete sul mercato Xbox e PlayStation e ha 4 stelle per le mosse abili e 5 stelle per la gamba debole.

Le statistiche più forti di questa carta sono Dribbling 95, Precisione 93, Potenza di tiro 93, Velocità 93, Agilità 93 e Riflessi 93, che, grazie a ciò, lo rendono uno dei migliori centrocampisti in assoluto. EFC24 Grazie alla sua versatilità nell’identificarsi con entrambe le gambe, alla sua elevata compostezza e alla sua agilità nel girarsi in qualsiasi direzione.

Il calcio femminile ha avuto un impatto enorme su questa squadra CenturioneLui è Con Aitana Bonmatí, il Pallone d’Oro in questa nuova versione ha ottenuto un miglioramento di due punti in forma fisica e difesa e un punto in ritmo, tiro, passaggi e dribbling.

Il centrocampista del Barcellona ha 5 stelle per gamba debole e 4 stelle per movimenti abili e le sue migliori statistiche sono Definizione 92, Agilità 94, Posizionamento offensivo 92, Reazione 92, Controllo palla 92 e Dribbling 92. Il giocatore spagnolo ha un prezzo di mercato approssimativo di 1,3 milioni di monete, con una media di 91 che è la più alta tra i calciatori selezionati in questo evento.

Elenco completo per questa nuova squadra Centurione è il seguente:

• Eusebio

• Zico

• Zanetti

• Cole

• Trezeguet

• Makelele

• Debruyn

• Aitana Bonmati

• Musiala

• Williamson

• Chiesa

• cintura

• Olga Carmona

• Borno

• nandez

Come ho detto prima, le migliori carte in questo evento saranno fuori dalla portata della maggior parte dei giocatori occasionali. Squadra finaleTuttavia, possiamo sempre sperare di ottenerlo nei premi Division Rivals e UT Champions.