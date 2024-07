EA Sports FC 25 avrà dettagli molto strani sulla modalità Carriera (trapelati)

Sebbene le fughe di notizie si concentrino su Ultimate Team, questi dettagli della modalità Manager sono diventati noti

Come ogni anno in questi mesi, è naturale che la community dell’EA Sports FC inizi a dubitare Cosa c’è in serbo per la prossima versione del gioco?che viene sempre sottolineato perché Perdite. In questa occasione è trapelata la data di uscita di EA Sports FC 25 Le informazioni sono salite alle stelleSoprattutto quelli legati a Ultimate Team in modo da sapere quale giocatore sarà in copertina.

Oltre a conoscere la nuova modalità in cui possono giocare fino a 4 amici contemporaneamente, vengono scoperti dettagli meno importanti, come il design dell’icona e delle carte eroe, e vengono pubblicate altre informazioni che indicano quali giocatori EA sta testando come ad esempio icone.

Tuttavia, in questa occasione, Le ultime notizie provengono da un’altra modalità di giocoin particolare da Stato di impiego. Da tempo i fan del franchise chiedevano ulteriori modifiche per dare all’esperienza un aspetto più realistico, ed è vero Questi sono solo dettaglipienamente concentrati su quanto richiesto da anni.

Fabrizio Romano apparirà nella modalità carriera di EA Sports FC 25

Ci siamo 💣🔥🎮@Fabrizio Romano 🤝 Modalità carriera in EA FC 25 👀✅ pic.twitter.com/h8GdqBhYDE — Campo FUT (@fut_camp) 11 luglio 2024

Il famosissimo giornalista farà parte dell’EA Sports FC 25 e presumiamo che sarà responsabile di fare ciò che sa fare meglio, Annuncio delle firme. L’italiano è diventato famoso nel mondo negli ultimi anni perché Gestisci le migliori informazioni al mondo sui mercati del calciooffrendo quasi tutti i trasferimenti e persino effettuando trasferimenti in tempo reale nelle ultime ore della finestra di trasferimento per coprire ogni mossa.

Speriamo dal giornalista Appare in un menu simile a quello del social network Oppure le notifiche a cui eravamo già abituati ora sono in modalità funzionale Porta la tua firma. La verità è, come abbiamo detto, quel cambiamento Non avrà molto effetto in modalità Manager o Giocatore singolo.Perché diamo per scontato che apparirà in entrambe le discipline, ma è un altro dettaglio che rende questo metodo più vicino alla realtà.

Molti leaker lo sottolineano La prima clip del gioco è molto vicinaQuindi potrebbe essere solo questione di tempo prima che venga scoperto Altre novità in tutte le sezioni.

