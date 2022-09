Earthworm Jim e altri due classici di Mega Drive sono arrivati ​​a sorpresa nel Nintendo Switch Online Expansion Pack

Senza preavviso, tre nuovi titoli motore enorme Appena arrivato su Switch via Pacchetto di espansione online per Nintendo Switch. Tre classici sono come Tre Soli, si dice tutto: nuovi di zecca Alicia Drago Gioco di avventura di base Storia di Thor E mantieni il livello in un modo non inferiore a lombrico C. Come vedremo, i veri esponenti della gloriosa SEGA a 16 bit.

Per prima cosa: i tre nuovi titoli desktop di SEGA Ora disponibile su Nintendo Switch Tramite l’app Mega Drive stessa e senza costi aggiuntivi al pacchetto di espansione. Una volta che sei in vista e sullo schermo con i relativi miglioramenti ricevuti dai classici rilanciati di Nintendo Switch Online.

Sì bene Storia di Thor Era già disponibile su Switch tramite l’assemblea CLASSICI SEGA MEGA DRIVEl’altra alternativa attuale per giocare Alicia Drago Oggi e negli impianti attuali è necessario disporre di un Mega Drive Mini. lombrico c., Da parte sua, fa molto di più che portare a termine la proposta: oltre ad essere un gioco d’azione e platform con molti traguardi, lo complimenta. Lombrico C 2 Da SNES arrivato lo scorso marzo.

Tre titoli, tra l’altro, rappresentano in particolare l’evoluzione di Black Beast di SEGA come sistema.

Alicia Drago, uscito nel 1992, combina azione platform con elementi esotici di esplorazione e gestione delle abilità attraverso una formula di livello lineare strettamente allineata con il classico Castlevania. La sua sezione visiva probabilmente non è coinvolta, ma nel gioco giocabile fa più che gentile.

Storia di Thoranche oltre l’oasi A seconda di dove giochi, eredita molti dei migliori oggetti e idee dai classici Zelda e dà loro i loro colpi di scena con un’ambientazione e un gameplay particolarmente fantastici. A cui bisogna aggiungere, ovviamente, l’abilità visiva raggiunta nella fase successiva del Mega Drive.

lombrico C Era una partita a dieci e lo è ancora oggi. Shiny Entertainment ha tirato fuori il cappello per un gioco in cui azione e umorismo surreale avevano lo stesso peso sullo schermo, ma ciò che ho amato non era quello o il suo aspetto completamente nuovo, ma piuttosto il suo gameplay rivoluzionario.

Questi tre giochi sono stati aggiunti all’offerta del Nintendo Switch Online Expansion Pack in tutte le regioni, incluso il Giappone, a partire da oggi, quindi non li troverai separatamente nell’eShop. È incluso nel pacchetto bonus del servizio come parte delle loro grandi affermazioni insieme ai classici N64 (che stanno per essere rilasciati). Ottieni una spinta notevole) ed espansioni Splatoon 2E il Mario Kart 8 Deluxe S attraversamento animali.

A titolo illustrativo, possiamo ottenere 12 mesi di Nintendo Switch Online Expansion Pack per ottenere sempre più materiali di consumo. 39,99 €.

Una piacevole sorpresa e una nuova verifica di un classico SEGA il cui livello desktop a 16 bit non solo sta perdendo potenza, ma sta guadagnando potenza: conto alla rovescia per sbloccare Mega Drive Mini 2 È iniziato, però differenza religiosaÈ un capriccio assolutamente irresistibile. È tempo di giocare con questi 3 fantastici giochi per dare energia alla presa.