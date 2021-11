Earthworm Jim, il leggendario personaggio degli anni ’90, avrà una nuova serie animata: il primo trailer

lombrico CProtagonista divertente lunga storia con lo stesso nome e questo è molto buono momenti Ci ha regalato su varie piattaforme durante gli anni ’90 e presto tornerà ai giorni nostri sotto forma di Serie di animazione. a) si, Intrattenimento interattivo Presentato il primo trailer di Lombrico Jim: Oltre il Groovy, una nuova serie TV animata realizzata in collaborazione con l’azienda agenzia per le arti dello spettacolo, sebbene al momento non sia andato oltre un partner per distribuirlo, per il quale non è stata confermata alcuna piattaforma o data di uscita.

Nuovo videogioco uscito per Intellivision Amico

a) si, Lombrico Jim: Oltre il Groovy Racconterà le avventure di Jim con i suoi amici, due vermi antropomorfi come lui e un enorme toro in un folle viaggio intergalattico alla ricerca della Terra; Poco si sa della serie per la quale abbiamo già il nostro primo teaser che potete vedere di seguito. A capo del team creativo troviamo Michel Barandi (XYZ: From Fire and Dust), che guiderà il nuovo progetto Interplay TV.

È lui che collaborerà con lui, Parandi Biglietto Aaron, un ex produttore di Disney Insider, e immagini di passioneStudio specializzato in animazione e cortometraggi pubblicitari. Ricordiamo che questa nuova serie basata su Earthworm Jim non è la prima ad adattare le avventure di un verme galattico, perché negli anni novanta, al momento della sua massima popolarità, Universal Cartoon Studios Ha già creato la sua serie animata.

Oltre a questa nuova serie animata, Earthworm Jim prevede di tornare anche sotto forma di video gioco NS Intellivision amico. Il team originale che ha portato al mondo Earthworm Jim 1 e 2 si è riunito dopo 25 anni per portare alle masse un’esperienza completamente nuova di Earthworm Jim! sarà disponibile solo su Intellivision.Amico”, affermano i creatori del nuovo gioco.

fonte | Intrattenimento interattivo