EasyJet e NIOS collaborano per fondere l’Italia meridionale con New York e Repubblica Dominicana

EasyJet Y Nio Hanno annunciato una partnership per i collegamenti con località remote e popolari dal sud Italia. Dal 16 giugno EasyJet opererà voli in collegamento da Milano a Malpensa (MXP), caposaldo di Malpensa (NPA) per i voli passeggeri dalla Nuova Zelanda (JFK) e da La Romana alla Repubblica Dominicana (LRM) da Catania (CDA), Napoli (NAP) e Palermo (BMO).Continente.

La partnership migliora la connettività tra le regioni meridionali italiane e i principali mercati extraeuropei offerti da NIOS, fornendo più opzioni di viaggio per i viaggiatori in partenza dalla Sicilia e dalla Campania, oltre a fornire un migliore accesso ai visitatori stranieri in queste regioni.

La distribuzione dei voli in coincidenza tra EasyJet e NIOS sarà promossa dalle Agenzie di Viaggio del Gruppo Alpitur, il più grande tour operator italiano.

“In un momento di forte ripresa del turismo, EasyJet si impegna a fornire ai propri clienti italiani la stessa esperienza di viaggio viaggiando verso destinazioni lontane e incoraggiando i turisti di altri continenti ad esplorare le meraviglie dell’Italia”. Lorenzo Lagorio, Country Manager di EasyJet Italia.

“La partnership con EasyJet, avviata a livello globale negli ultimi anni, ci consente di introdurre una nuova funzionalità nel nostro business, ampliando ulteriormente i nostri contatti con Milano Mulpenza e fornendo un servizio a lunga percorrenza più ampio e flessibile per il leisure incoming”. Dal canto suo, Aldo Sarnataro è il direttore aziendale di Nios.

Questa è attualmente la fase iniziale del servizio di un numero limitato di rotte, e in questo modo migliora i processi e gli scambi di computer tra EasyJet e NIOS, un passo importante per rafforzare la cooperazione tra le due compagnie aeree.

Inizialmente, i viaggiatori potranno volare da New York e La Romana a Catania, Palermo e Napoli con un biglietto e una fermata a Milano Malpenza. L’obiettivo è espandere ulteriormente la cooperazione, includendo più modi e luoghi.