eBay Bells Janos e Ramon Garcia su Twitch: complicità, errore e record di Jilin | Fama

ebay janus Lo ha fatto di nuovo. Come nel caso delle feste del 2021, l’emittente spagnola ha salutato il 2022 in una diretta che ha battuto i record di pubblico su Twitch, anche se ciò non lo ha salvato da un curioso bug in piena giornata durato circa tre ore. Naturalmente, l’errore non è venuto da eBay, ma dal suo compagno, il tenente colonnello Ramon Garcia, una leggenda di rintocchi, così come il collegamento tra la piattaforma di trasmissione e il pubblico che solitamente aspetta fino a mezzanotte in TV con Cristina Pedrochi, Alberto Chicote, Paz Padilla o uno dei presentatori di turno.

Dalla Puerta del Sol, eBay e Garcia hanno mangiato 12 chicchi d’uva, riassumendo l’annata che si è conclusa e prendendo atto dell’esperienza che ha fatto tremare ancora le grandi reti televisive, non possono fare a meno di guardare impotenti come le nuove generazioni preferiscono comunicare con il fremito di accendendo il televisore.

L’errore di Ramon Garcoa nelle campane di TWITCH

La giornata è iniziata intorno alle 21:30, prima che le persone potessero entrare in Puerta del Sol. E senza Ramon Garcia ancora al suo fianco, eBay, che… Ha già più di 8,8 milioni di iscritti al suo canale ContrazioneSfoglia i momenti migliori dell’anno insieme ad alcuni dei nostri altri creatori, inclusi i meme che sono stati presentati ogni mese dal 2021. A quel tempo, circa 250.000 dispositivi erano già stati collegati allo streaming. Presto centinaia di migliaia di persone si unirono.

eBay Janus è il recordman su Twitch. Questa volta ha battuto il record dell’anno precedente, quando le sue campane hanno raggiunto il picco con oltre 500.000 dispositivi connessi (Foto: Ibai Llanos/Twitter)

Quando Garcia è entrato a far parte di Ebay, indossando la sua iconica vestaglia sulla schiena, la sua complicità non poteva essere nascosta, come se incontrare due generazioni fosse una cosa normale. Infatti, per suggellare la loro amicizia e il loro impegno, il presentatore ha regalato alla testata il papillon multicolore che aveva usato nei suoi primi battiti, quando ottenne un successo nel 1996 con Ana Obregón su TVE. Per Garcia, questo era il suo diciottesimo beat.

Quanto sei meraviglioso, Ramon. La data del pareggio di oggi. pic.twitter.com/LqRpbflfCW – Ibai (Ibai Llanos) 31 dicembre 2021

E cosa c’è che non va? Di per sé, era più che altro un aneddoto. Quando Ramon Garcia ha dovuto urlare”Buon 2022!Invece ha dettoBuon 2020!“. Bells non riesce mai a farla franca con questi innocenti errori.

IBAI Bell numeri

quando ebay janus Annunciando nel 2020 che avrebbe trasmesso le sue campane, non si aspettava i numeri ottenuti quel giorno: un picco di 552.000 dispositivi connessi, un numero superiore a canali come Quattro e altre reti regionali. Quest’anno, la portata è stata ancora maggiore.

secondo tv in alto, una società che monitora le trasmissioni in diretta da piattaforme video come YouTube e Twitch, tra le 21:16, quando è iniziata la trasmissione, e le 00:19, quando è terminata, Ibai Chimes ha raccolto in media 337.431 dispositivi, con un massimo di 801.074 alle 23:59.. Inoltre, Ad un certo punto sono stati collegati 2.242.000 dispositivi diversi al dispositivo speciale. Attenzione, il numero è di dispositivi. Il numero effettivo di persone potrebbe essere molto più alto. Dopotutto, più di uno può connettersi allo stesso schermo.

800.000 spettatori di punta e 2,2 milioni di spettatori unici. Oleeeee ❤️❤️❤️ Grazie mille per averci guardato. Spero ti sia divertito. Com’è stato bello l’ha vissuto, dannazione. pic.twitter.com/zdysdtUWq0 – Ibai (Ibai Llanos) 1 gennaio 2022

Anche se è vero che il dato include anche gli utenti al di fuori della Spagna, in particolare dall’America Latina, Dove Ibai è una celebrità di spiccoCi si possono aspettare più successi nel 2022 solo per il dispositivo di streaming che ha distribuito Twitch attraverso varie iniziative come mondo di palloncini.