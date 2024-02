eBay ha portato il suo “clone” a ESLAND ed è stato protagonista di questo momento straordinario quando ha ricevuto il premio

Dicono che tutti hanno un punto debole. Potresti trovarti in un altro quartiere, in un'altra città, in un altro Paese o in un altro continente, ma tra milioni di persone c'è sempre qualcuno simile a te. Sebbene esista un solo Ibai Llanos in quanto tale, l'influencer di Biscaglia ha trovato il suo “clone”, un giovane che gli somiglia così tanto che lo streamer stesso ha voluto incontrarlo. È andato oltre. In un video divertente che ha pubblicato sul suo canale YouTubeEbay ha incontrato Kiki, il falso Ebay, e ha ideato il piano generale Cosa che poi ha portato a termine: il duo si è portato a casa il premio ESLAND 2024 fingendosi lui.

Come potrebbe essere altrimenti, quando quel momento è diventato virale, ma com'è stato? “The Clone” è salito sul palco tra gli applausi e ha tenuto un discorso davanti a tutti: “Grazie mille a tutti, alla squadra, ai pugili, a tutti. Ma anche ai tifosi di lingua inglese, voglio ringraziarli”. . Si scopre che Kiki è nato nel Regno Unito, quindi parla correntemente l'ingleseTheGrefg e il resto del pubblico sono rimasti sorpresi dal suo tono Britannico Locale.

eBay Lanos Ha vinto il premio per la terza edizione de La Velada, ma non ha vinto il premio di Giocatore dell'anno, che è stato vinto da IlloJuan. Scopri tutti i vincitori qui.

Ai “cloni” di Ibai viene chiesto di scattare foto ovunque

Il prezzo della fama… o meglio il prezzo di essere considerato una delle figure contemporanee più popolari dello spettacolo. Chiedono foto al falso Ibai in molti posti. In realtà, Conta più di 500Per non parlare di ciò che gli è stato portato via a sua insaputa.

Successivamente, eBay spiega Come sarebbe la tua giornata da protagonista in ESLAND?. Ti insegna anche come interagire con i follower in modo molto naturale e informale. Poi arriva la sessione di parrucchiere e rasatura, per far posto al D-Day, mostrato anche nella clip.

