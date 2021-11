EBay Janus: EBay Janus e Gerard Picot presenteranno la loro squadra a Palau Sant Jordi il 15 dicembre

ioBai Llanos ha aperto la trasmissione lunedì per annunciare che il 15 dicembre, la sua squadra con Piqu in LVP, Division One della League of Legends of Spain, terrà la presentazione al Palau Sant Jordi, a Barcellona, ​​davanti a 15.000 spettatori.

Inoltre, ha annunciato che giocherà un’amichevole contro la Karmine Corp, una delle migliori squadre europee. Il gruppo Piqu e Ibai tornerà a visitare e giocherà sotto la piramide di vetro del Louvre.

Ibai Llanos ha annunciato la sede e lo stadio in cui verrà presentata la sua squadra di League of Legends, che condivide con Gerard Picot.

Si possono ottenere solo due biglietti a persona, gratuitamente, come ha spiegato lui stesso. Inoltre, Llanos ha riconosciuto le città come Girona, Badalona, ​​​​Torrelavega, Aviles, Algeciras, Sabadell, Talavera de la Reina, Fuenlabrada, Cdiz, Malaga, Getafe, Elche… e molti altri che si sono offerti di ospitare la squadra, così come il Wizink Center di Madrid, come confermato dal nastro stesso.

“Vogliamo che sia pieno di inondazioni Da allora succederanno tante cose”, ha confermato Pico. Ah, oltre alla maglia e ai suoi colori verrà presentato lo scudetto… secondo il difensore centrale del Barcellona.

Attraverso la pagina ibaipique.com [colapsada en cuanto sali a la luz] I biglietti possono essere acquistati, che sono esauriti in pochi minuti.

“Inoltre, il giorno dell’evento ci sarà una grande esplosione, una grande sorpresa”, diceva il nastro. “Vogliamo fare la storia con questa squadra”, ha ammesso Biko.