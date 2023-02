eBay Janus esplode di ipocrisia: “Il ragazzo che poi vuole venire alla serata del terzo anno mi critica”

EIl tema di ESLAND ha portato molte code. Se c’è davvero un certo crossover di dati nell’anteprima del concorso, allora quando I voti sono stati annunciati La tua pentola a pressione ha finito di esplodere. AuronPlay è stato il primo a parlare dopo non essere stato tra i creatori di “Streamer dell’anno” più votati.E, di fronte a molte pressioni, eBay Janus finì per implodere.

Prima di tutto, è ovvio che AuronPlay e Ibai Llanos sono buoni amici e le loro accuse di solito sono piuttosto divertenti da accettare nello show. tuttavia, In questa occasione, entrambi erano visibilmente infastiditi da alcuni atteggiamenti degli altri streamer, anche loro controparti. La retorica di eBay aveva più di una presunta ipocrisia che avrebbe notato in questi giorni.

AuronPlay e Ibai Llanos condividono un mare di allusioni

Quello che era iniziato come uno scherzo si è concluso con eBay Janus che ha alzato i decibel: “Lo trovo fantastico. E ripeto: quello che dice TikTok è difficile per me. Non lo dico su TikTok; lo dice il tizio che è stato entusiasmante qui. per me.” “Ignora gli sciocchi.” Ma cos’è “ignorare gli sciocchi”? Se questo viene detto da un uomo che in seguito vuole venire alla serata del terzo anno e abbracciarmi e dirmi che bel lavoro“

“Poi mi mette un bastone dentro… Inoltre, il termine ‘rubare’ è molto brutto. In altre parole, molto brutto. La cosa più brutta che puoi dire a qualcuno su un premio.” In altre parole, la cosa più spiacevole è quando dici a qualcuno “ruba”, “tongo” e “l’hai vinto ai tuoi amici”. Commento sull’avere sette anni, ehIbai Llanos ha continuato durante la trasmissione su Twitch.

Ibai Llanos ha finito per rispondere ad AuronPlay e ad altri giocatori che hanno parlato del suo meritevole premio “Streamer of the Year” all’ESLAND.

“Dannazione, amico, voglio dire, è un termine che mi fa schifo anche nel rap.” I membri KOI hanno votato per te. ” Ma cosa fai, ragazzo? Con chi credi di parlare?È così che eBay Janus ha concluso il discorso sugli ESLAND Awards 2023 e le polemiche scatenate dal voto.