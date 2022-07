eBay prevede di lasciare Twitch nel 2023 e parla della sua salute

Ibai Llanos ha raggiunto i cieli del successo su Twitch Ripetutamente, Recentemente con la sera dell’anno 2, un evento di boxe che raccoglie milioni di spettatori da tutto il pianeta. in ogni caso, il Fatica e pressione Essere un numero di riferimento nel flussolo portò ad ottenerne molti malattie della salute. Stai pensando di lasciarla? Sì, anche se Ibai non ha fornito date e potrebbe essere solo un cambiamento nel modello di business e nella piattaforma. Quello che è stato detto è quello problema di vista Quella che ha sperimentato qualche giorno fa è una delle nuvole scure che lo perseguita da alcuni mesi ormai.

Il streamer Vasco è onesto e sta pensando di lasciare Twitch per il prossimo anno e di cambiare il modo in cui gestisce spettacoli ed eventi dal vivo

Ibai è, per milioni di persone su Twitch o YouTube, il riferimento in termini di nuovo intrattenimento. È un opinion leader e la prima scelta per godersi spettacoli dal vivo e trasmissioni su portali di video on demand. Tuttavia, come lui stesso ha ammesso, per alcuni mesi è stato accusato di un gran numero di problemi di diversa condizione e natura. L’ho già commentato in alcune dirette: Ha in programma di apportare grandi cambiamenti nella sua vita e nel modo in cui presenta dal vivo o trasmette. a Condizioni economiche e monetario Twitch è cambiato in peggioHa anche creato una pressione che ha finito per influenzare la sua persona Salute.

“Dobbiamo andare a Flusso Su YouTube ragazzi. Questa non è una sciocchezza. È questo a cui dobbiamo andare?ordinareSu YouTube, ragazzi… Penso che quest’anno sia il mio ultimo su Twitch, davvero. Dobbiamo andarcene. L’editore mi ha detto di sì. Il mio editore vuole andare su YouTube‘, si è girato futuro di carriera, che può passare nuovamente attraverso il portale video di Google, che avrà condizioni migliori per professionisti e creatori di contenuti. Sì, Ibai ha battuto record su Twitch – 11 milioni di follower e record di spettatori pochi giorni fa – ma il nuovo contesto di monetizzazione di Amazon potrebbe causare gravissimi problemi di salute.

“ “Ho un problema agli occhi da anni e, in pratica, non riesco a vedere la merda nell’occhio sinistro”

“Ho un problema agli occhi da anni e praticamente non vedo veri occhi sporchi, ne vedo il 10%”Ha spiegato al suo pubblico che dopo essersi consultati con esperti e aver subito più di otto diversi esami, il problema agli occhi coinvolto e che era peggiorato negli ultimi mesi potrebbe essere maggiore del previsto. la ragione? Danneggerebbe il suo occhio destro, spingendo alla cautela dei medici che ha consultato: Potrebbe essere un problema neurologico. “Mi hanno mandato per una risonanza magnetica alla testa, che è il mio peggior incubo”, dice, seduto sull’aereo. Fatica risultante da questo tipo di visita medica.

Il futuro di Ibai su Twitch è incerto, ma se streamer Vasco ha iniziato a pensare di salutare e cercare nuovi modi per trasmettere e dirigere i suoi contenuti, e potrebbe creare una serie di cambiamenti nella community dei creatori in Spagna.