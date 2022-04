ECA e iXblue entrano in un periodo di trattative esclusive

Il Gruppo ECA e iXblue stanno entrando in un periodo di trattative esclusive per creare un nuovo campione europeo dell’alta tecnologia.

Saint Germain-EN-LAYE, FRANCIA e TOULON, Francia, 18 marzo 2022 /PRNewswire/ – ECA Group e iXblue hanno avviato un periodo di trattative esclusive per unire le due società francesi. Questo processo, implementato dal Groupe Gorgé, creerà un campione industriale europeo dell’alta tecnologia nei settori della marina, della navigazione inerziale, dello spazio e della fotonica.

Il Gruppo ECA e iXblue, partner di lunga data, beneficiano di forti sinergie tecnologiche e commerciali. L’unione di queste due società creerà un attore di primo piano nei settori della difesa e civile. Con un’offerta unica che va dai componenti ai sistemi complessi, il gruppo fornirà soluzioni ad alte prestazioni per ambienti mission-critical in ambienti difficili.

“Le nostre due aziende condividono la stessa cultura di innovazione, agilità e imprenditorialità che è al centro del nostro DNA e che entrambi apprezziamo e apprezziamo”, spiega. Fabiano NapolitanoiXblue, Presidente e CEO. “Le nuove sinergie create non solo garantiranno il mantenimento di questo DNA, ma miglioreranno anche la nostra capacità di innovare sfruttando le nostre competenze complementari. Questo ci consentirà di continuare a spingere i confini tecnologici e aiutare i nostri clienti nelle sfide più impegnative”.

“L’unione delle due aziende, che daranno lavoro a oltre 1.500 persone, offre grandi opportunità di crescita”, spiega con piacere. Domenico GiannoneAmministratore Delegato del Gruppo ECA. “Una volta integrate le nostre diverse competenze tecnologiche, ciò contribuirà notevolmente a rafforzare la nostra posizione di leadership nei nostri mercati, mentre la nostra impronta geografica complementare ci consentirà di servire meglio i nostri clienti avvicinandoci a loro”.

Informazioni sul gruppo ECA

Il Gruppo ECA è una filiale del Gruppo Grupe Gorgé dal 1992, con una quota del 100%. È uno dei leader mondiali nella robotica autonoma e nei sistemi embedded, in particolare nel settore marittimo. L’azienda offre ai propri clienti le soluzioni più efficienti e tecnologicamente avanzate nel campo dei droni marini, terrestri e aerei. Il Gruppo ECA fornisce anche soluzioni tecnologiche innovative per i settori aerospaziale e aerospaziale.

A proposito di iXblue

iXblue è un’azienda high-tech globale riconosciuta in tutto il mondo per la fornitura di soluzioni avanzate nei settori della navigazione, della fotonica e dell’autonomia marina. Dai componenti ai sistemi alle soluzioni end-to-end, le tecnologie principali di iXblue sono presenti sia nel mercato civile che in quello della difesa. Questi soddisfano le esigenti richieste dei clienti per missioni di successo negli ambienti più difficili, dal mare profondo allo spazio.

