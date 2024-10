Eccesso di offerta e mancanza di domanda per iPhone 16?

mela Come ogni anno, ha lanciato sul mercato un nuovo dispositivo. In questo caso la bandiera prende il nome iPhone16. Ma lo è Livello delle vendite Il suo dispositivo di punta dopo il suo lancio sul mercato non è stato quello previsto. Gli analisti di Wall Street stimano quindi se ciò sia dovuto ad A Eccesso di offerta o mancanza di domanda secondo Rob Lenihan per strada.

Apple non fornisce dati di vendita preliminari, quindi gli analisti utilizzano una serie di parametri per stimare l’andamento delle vendite.

secondo TF Titoli InternazionaliMela venduta 37 milioni di iPhone 16 Nel primo fine settimana di prevendita, A.J 12% in meno Questa è la prima apparizione di iPhone15 Nel 2023.

L’iPhone è il prodotto più venduto di Apple e le società di investimento hanno risposto alle attuali sfide dell’azienda.

Lui 1 ottobre, analista CitigroupAtif Malikha abbassato le previsioni per l’unità iPhone della società di investimento nei prossimi trimestri Settembre e dicembre a 2 milioni ciascuno Ora si prevede che lo saranno anche le unità iPhone 16 83 milioni quest’annoSecondo La mosca.

Malik ha anche aumentato le stime delle unità iPhone Trimestre marzo e giugno 2025: rispettivamente 4 milioni e 7 milioni. Citi ora si aspetta che le unità iPhone facciano proprio questo Nel 2024 e nel 2025 saranno 224 milioni e 246 milionirispettivamente, o 3% e 9%meno Su base annuale.

Malik lo ha dichiarato in occasione del lancio L’intelligenza di Apple Negli Stati Uniti a fine ottobre un importante aggiornamento per l’assistente digitale SiriL’iPhone verrà probabilmente aggiornato il prossimo anno nel 2025 con il lancio dell’iPhone 17.

Si menziona anche quello Tempi di consegna più brevi In generale, per la serie iPhone 16, riflette a La migliore offerta. Ancora più importante, i consumatori probabilmente aspetteranno di vedere come Apple Intelligence influenzerà le loro interazioni quotidiane con i loro telefoni prima di eseguire l’aggiornamento.

Proprietario della valutazione confermato Compra Apple con un prezzo indicativo di $ 255.

Barclays: Apple riduce gli ordini ai suoi fornitori

Barclays PLC Sp ADR Egli ha affermato che gli esami del canale della società lo indicano Ordini ridotti per iPhone 16 per il trimestre di dicembre presso un importante fornitore taiwanese.

L’azienda aveva già parlato, come il suo predecessore, di Tempi di consegna più brevi Sui modelli iPhone 16 a livello globale, indicando a Domanda più debole Dall’iPhone 16.

Barclays ha detto che Apple avrebbe potuto farlo Taglia Quasi 3 milioni di unità Dal fornitore leader di componenti semiconduttori per iPhone per il trimestre di dicembre. “Se questo taglio verrà confermato, sarà il primo taglio alla produzione nella storia moderna”, ha affermato la società.

I controlli delle vendite Barclays si riferiscono a Un calo del 15% su base annua Per le vendite globali di iPhone 16 nella prima settimana di saldi.

Tiene traccia anche della disponibilità dell’iPhone nelle regioni geografiche Livello globaleil che suggerisce A Domanda più debole Per oggi 16 rispetto allo scorso anno. La società ha mantenuto il rating Icom Su Apple con un prezzo target di $ 186.

Il 2 ottobre, analista JP Morgan Chase Samik Chatterjee Ha detto che l’iPhone 16 è disponibile per i consumatori da poco più di una settimana e che è stato lanciato “Manca lo slancio iniziale” Per i modelli di fascia alta rispetto ai cicli precedenti, secondo La mosca.

“La differenza dei tempi di consegna rispetto agli anni precedenti nelle prime settimane indica a Un lotto più moderato “Primi ordini per i modelli Pro rispetto alle aspettative originali di JP Morgan”, ha affermato Chatterjee.

La società di investimento prevede un “ciclo forte per l’intelligenza artificiale”

Chatterjee ha detto che ciò potrebbe essere dovuto a… Mancanza di capacità di intelligenza artificialeè probabile che i consumatori ritardino gli acquisti fino a quando le funzionalità non saranno disponibili e la proposta di valore non sarà meglio compresa.

Di conseguenza, JP Morgan ha attenuato le sue previsioni a breve termine sulle unità di iPhone e ora si aspetta che il volume totale delle vendite di iPhone continui a raggiungere 126 milioni nella seconda metà del 2024 Rispetto a 130 milioni e 132 milioni dell’anno precedente.

Tuttavia, le aspettative dell’azienda per “Potente corso di intelligenza artificiale” Il medio termine rimane invariato, rilevando che la revisione delle stime a breve termine rappresenta solo un modesto progresso dei volumi verso una fase successiva del ciclo.

Chatterjee ha aggiunto che si aspetta che l’appetito dei consumatori per gli iPhone basati sull’intelligenza artificiale, inclusa la serie 16, aumenterà con l’aumento della disponibilità delle funzionalità AI. La società ha mantenuto il rating Aumento di peso Apple con un prezzo indicativo di $ 265.

Ad agosto, Apple ha stabilito un record Terzo trimestre fiscale più forte del previstoMa iPhone è entrato Era al livello più basso dal trimestre terminato a settembre 2021 ed è diminuito 1% Rispetto all’anno precedente.

Apple prevede di segnalare Risultati fiscali del quarto trimestre al 31 ottobreLe stime preliminari prevedono utili di circa 1,60 dollari per azione su un fatturato di 94,4 miliardi di dollari.

Apple sta pianificando di rilasciare un nuovo modello di iPhone a basso costo

Nel frattempo, Apple sta per avviare la produzione Un iPhone SE aggiornato Che sarà un nuovo modello di bassa qualità ed è destinato anche a produrre nuovi modelli di iPad Ariacome affermato Bloombergcitando persone a conoscenza della questione.

L’azienda è vicina alla produzione di un iPhone SE aggiornato con nome in codice V59che diventerà il suo nuovo modello entry-level.

Apple punta inoltre a produrre nuovi modelli e tastiere di iPad Air da rilasciare intorno alla stessa data.

Il lancio sarà il primo aggiornamento per iPhone SE dal 2022, quando Apple ha aggiunto la funzionalità 5G al dispositivo. Con l’ultimo modello, Apple abbandonerà il vecchio design del pulsante Home e passerà a un display edge-to-edge.

La società si occupa inoltre dei danni gravi causati da a Incendio nella fabbrica di componenti per iPhone del Gruppo Tata nel sud dell’India. Ciò potrebbe ostacolare la produzione in vista di un’impennata delle vendite durante le festività, costringendo i fornitori statunitensi dell’azienda ad acquistare parti critiche dalla Cina o altrove, ha riferito Reuters il 1° ottobre.

L’incendio ha causato un’interruzione indefinita della produzione nello stabilimento Tata di Hosur, Tamil Nadu, l’unico fornitore indiano di pannelli posteriori per iPhone e alcune altre parti sia al produttore a contratto Foxconn nel paese che all’assemblaggio dell’iPhone in un’altra fabbrica.

Ricerca sul contrappuntocon sede a Hong Kong, stima le vendite locali 1,5 milioni di unità di modelli iPhone 14 e 15 durante le festività natalizie indianeche va da fine ottobre a inizio novembre, poiché Apple fatica a soddisfare fino al 15% della domanda a causa dell’incendio.

mela Ha chiuso la sessione di mercoledì in ribasso a 226,99 dollari. La media mobile a 70 periodi rimane al di sotto delle candele recenti, l’RSI è in rialzo a 53 punti e le linee MACD sono sopra lo zero.

La resistenza a medio e lungo termine si trova a 237,23$. Nel frattempo, gli indicatori Ei sembrano contrastanti.