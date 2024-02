Ecco come appaiono dallo spazio le Grandi Piramidi di Giza in Egitto

Le Piramidi di Giza in Egitto sono una delle sette meraviglie del mondo antico. Sono stati un argomento di particolare interesse per gli astronauti in visita alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Negli anni Si conoscono molte foto scattate dagli astronauti, Che mostra in dettaglio come appaiono dallo spazio le facce delle piramidi di Cheope, Chefren e Micerino.

Nelle riprese dallo spazio, Puoi persino vedere le ombre di piramidi più piccole e incomplete. A sud di Menkaure.

Le mastabe, tombe di personaggi di spicco dell'epoca dei faraoni, appaiono anche a est e a ovest della Piramide di Cheope.

Immagine presa dalla Stazione Spaziale Internazionale il 25 luglio 2012 – Immagini NASA

A breve distanza si trova il moderno quartiere della capitale del Cairo A nord e ad est, presenta un forte contrasto con il paesaggio circostante.

Strade visibili collegano le aree urbane a est con un ulteriore sviluppo a nord.

La vegetazione verde del campo da golf degli hotel della zona e dei numerosi edifici e strade di Giza contrasta con le rocce circostanti e il terreno desertico.

Sebbene non siano maestose come le piramidi, Le mastabe ci raccontano l'importanza dei loro occupanti nell'antichità..

Tutto questo patrimonio si fonde con la vita moderna del CairoCreare un paesaggio unico che continua a stupire dallo spazio.