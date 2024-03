Ecco come appaiono le nuove cuffie Bose Ultra Open

Bose ha lanciato sul mercato le cuffie Bose Ultra Openche integra un'avanzata tecnologia di ascolto in modalità aperta con un'esperienza audio coinvolgente.

Al prezzo di € 379, ovvero circa 1.620.646 pesos colombiani, queste cuffie sono ora disponibili per l'acquisto.

Il design Bose Ultra Open presenta una forma eccentrica che si adatta come una fascia attorno all'orecchio, consentendo all'utente di rimanere consapevole di ciò che lo circonda mentre ascolta musica, podcast o chiamate in tutta privacy.

Dotate di tecnologia OpenAudio, queste cuffie forniscono una connessione unica con l'ambiente, mentre la tecnologia Immersive Audio assicura un'esperienza di ascolto realistica e coinvolgente, come se fossi presente nella stessa scena.

Una delle caratteristiche distintive delle cuffie è la funzione volume automatico, che regola automaticamente il volume per adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente, garantendo un'esperienza di ascolto ottimale in ogni momento.

Oltre alla qualità del suono, le Bose Ultra Open sono progettate per accompagnarti in qualsiasi attività, poiché sono certificate IPX4, che le rendono resistenti agli schizzi e al sudore, ideali per l'utilizzo durante l'esercizio fisico.

In termini di autonomia, queste cuffie offrono fino a 7,5 ore di riproduzione continua o fino a 4,5 ore se si utilizza la tecnologia audio immersiva.

La custodia di ricarica inclusa offre fino a 48 ore in standby e ulteriori 19,5 ore di riproduzione.

Con soli dieci minuti di ricarica, le cuffie possono fornire fino a due ore aggiuntive di autonomia. Dispongono inoltre della tecnologia Bluetooth 5.3 che consente una connessione stabile entro un raggio di nove metri.

Inoltre, le cuffie Bose Ultra Open sono compatibili con SimpleSync, una tecnologia che consente loro di essere facilmente sincronizzate con gli altoparlanti e le soundbar intelligenti del marchio. Ampliando così le possibilità di piacere dell'ascolto.

Le cuffie Bose Ultra Open sono dotate di un'elegante custodia rigida e di un cavo di ricarica USB-C e sono ora disponibili per l'acquisto sul sito Web ufficiale di Bose, nonché presso rivenditori e rivenditori autorizzati.

*Questo contenuto è stato riscritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, sulla base delle informazioni di Europa Press e revisionato da un giornalista ed editore.