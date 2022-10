Ecco come appare A Plague Tale: Requiem in 8K Ultra con NVIDIA GeForce RTX 4090

Racconto di una peste: RequiemIl nuovo videogioco sviluppato da Asobo Studio che arriverà Xbox Game Pass prossimo 18 ottobrein un file Giocare a Si concentra in particolare sulla visualizzazione della potenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. Va notato che questa non è la prima volta che il titolo viene preso muscolo tecnico Nella versione PC, perché in precedenti occasioni abbiamo potuto guardare altri video mostrati con tecnologie come ray tracing o DLSS, anche se per la prima volta abbiamo potuto goderci la sua ottima grafica Risoluzione 8K con opzioni impostate su Ultra.

Come si può notare nel gameplay, la nuova scheda grafica NVIDIA è in grado di presentare un file 30 fps con modalità di qualità 8K DLSS 2. Un dettaglio interessante da notare è che, come sottolineato DSOGTuttavia, senza DLSS 2, la GPU non può fornire un frame rate sufficientemente alto per un gioco confortevole. Se hai intenzione di acquistare il videogioco nella sua versione per PC o divertirti tramite il servizio di abbonamento Star di Microsoft, ti consigliamo di dare un’occhiata a Requisiti minimi e consigliati Per evitare sorprese inaspettate.

“messa Sembra essere quello che ci aspettavamo: Un seguito senza sorprese e senza grandi cambiamenti, che riprende la formula del suo predecessore e la amplia con nuove idee e meccanismi pur rimanendo fedele alle sue radici. Guardando la versione finale, vogliamo vedere quali sensazioni ci lasciano gli scontri, quanta libertà abbiamo per risolvere incontri ed enigmi e come vengono utilizzate tutte queste nuove funzionalità”, abbiamo commentato in Progredendo.