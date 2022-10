Ecco come appare alla finestra il peso messicano il 5 ottobre

Città del Messico – Il prezzo del dollaro in Messico oggi 5 ottobre È stabilito a un prezzo di US $ 19,9698 secondo la Gazette of the Federation (DOF), i livelli considerati dal Tax Administration System (SAT) e dalla Bank of Mexico nell’emissione del FIX.

Dollari nelle vetrine delle banche

I dollari in Messico vengono venduti nelle vetrine delle banche a una media di $ 19,9885 per dollaro, che è in aumento dello 0,03% rispetto alla chiusura del giorno precedente. Con un prezzo di acquisto di 19,7291 pesos messicani e un prezzo di vendita di 20,2479 USD secondo il portale ElDolarInfo.

Questo è il prezzo delle principali banche:

Citibanamex $ 20,51

$ 20,25

BBVA $ 20,55

Banca azteca $ 19,99

Il dollaro in Messico spot

Il peso messicano è in calo dello 0,42% rispetto al dollaro nel mercato dei cambi, scambiando a 20,0490 pesos messicani (Città del Messico 5:28), secondo i dati di Bloomberg. Durante la sessione mattutina, la valuta messicana ha registrato un minimo di 19,9370$ e un massimo di 20,0717$.

L’indice del dollaro, benchmark che misura il valore della valuta statunitense rispetto a un paniere di valute, è salito dello 0,70% e si è attestato a quota 110.752 punti.

altre valute

Il prezzo dell’euro oggi, 5 ottobre, in Messico è di 19,7591 pesos messicani per unità, secondo i dati tempestivi della Banca del Messico. La quotazione in sterline è stata commercializzata a 22,6617 pesos messicani per unità.

Ecco come si cambia l’euro nelle vetrine delle banche:

Citibanamex 198927 $

$ 20,25

BBVA US $ 20,55

nella versione macchiare L’euro è sceso dello 0,64% rispetto al dollaro scambiato a $ 0,9919 per unità; Mentre la sterlina britannica è scesa dello 0,75% per attestarsi a 1,1387 dollari americani per libbra.