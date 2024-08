Ecco come appare la classifica Atp dopo il rigore di Sinner: chi è il numero 1 e dov’è Alcaraz?

L’annuncio della positività al doping di Jannik Sinner al Clostebol durante il recente torneo Masters 1000 di Indian Wells ha provocato un vero e proprio terremoto nel tennis.. La cosa positiva che Sinner sostiene è che un prodotto contenente questa sostanza è stato utilizzato dal fisioterapista Giacomo Naldi per curarsi un taglio al dito, e che Sinner ha contratto accidentalmente la malattia poiché Naldi lo ha curato senza guanti in quel torneo, cosa che avrebbe potuto stato Questo aiuta Clostepol. Entra nel suo corpo.

Questa è una cosa positiva, grazie alla quale Sinner ha evitato una severa sanzione sportiva, ovvero una squalifica di due anni Dopo aver giustificato che la sostanza era arrivata nel suo corpo per caso, ma per se stessa La Professional Tennis Players Association ha punito il tennista ritirando il premio in denaro e i punti ottenuti da Sinner nel recente torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Così l’ATP ha aggiornato martedì la sua valutazione con Sinner che è emerso come leader ma con 9360 invece di 9760 è apparso lunedì dopo aver ritirato i 400 punti ottenuti dall’italiano a Indian Wells.Ha raggiunto le semifinali del torneo prima di perdere contro Carlos Alcaraz.

Ottenere quei 400 punti consente a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz di colmare il divario su Sinner dopo che l’italiano ha aperto il divario dopo aver vinto il titolo dei 1000 metri del Masters di Cincinnati.. Dopo aver aggiornato la classifica per il rigore di Sinner, Djokovic appare al secondo posto con 7.460 punti, a 1.900 punti dall’italiano, mentre Carlos Alcaraz resta al terzo posto, a 2.000 punti da Sinner e a soli 100 punti dal serbo prima degli US Open.

Classifica ATP dopo il rigore di Sinner 1. Jannik Sinner (ITA) 9360

2. Novak Djokovic (Serbia) 7460

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 7.360

4. Alexander Zverev (Germania) 7035

5. Daniil Medvedev 6275

6. Andrej Rublev 4805

7. Hubert Hurkacz (Polonia) 4055

8. Casper Road (NOR) 3855

9. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3655

10. Alex de Minaur (Australia) 3435

43. Pedro Martinez (Spagna) 1168

54. Roberto Carballes (Spagna) 916

57. Alejandro Davidovich (Spagna) 900

67. Roberto Bautista (Spagna) 791

82. Jaume Munar (Spagna) 682

156. Rafa Nadal (Spagna) 380

Sinner prende le distanze da Alcaraz nella corsa a Torino

Il ritiro di punti di Jannik Sinner all’Indian Wells Masters 1000 non ha impedito a Sinner di continuare a condurre la corsa a Torino con 7.000 punti, poco più di 1.000 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz.Lui arriva al secondo posto con 5.960 punti, mentre Alexander Zverev è al terzo posto con 5.715 punti.

Una gara nella quale figurano anche tra le otto teste di serie per le ATP Finals Dani Medvedev, Casper Ruud, Andrey Rublev, Novak Djokovic e Alex de Minaur, Questo rappresenta il massimo, superando Stefanos Tsitsipas di 180 punti e Taylor Fritz di 315.

Corsa a Torino dopo la penalizzazione di Sinner 1. Jannik Sinner (ITA) 7000

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 5.960

3. Alexander Zverev (Germania) 5715

4. Daniil Medvedev 4020

5. Casper Road (NOR) 3595

6. Andrej Rublev 3280

7. Novak Djokovic (Serbia) 3160

8. Alex de Minaur (Australia) 2905

9. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 2725

10.Taylor Fritz (Stati Uniti) 2590

