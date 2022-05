Ecco come appare la fantastica versione di GTA San Andreas con Unreal Engine 5 creata da un fan

dallo spettacolo Motore irreale 5 Nuovi e sempre più potenti rendering tecnici di ciò che l’ultima versione del popolare motore grafico Epic Games può mostrare da sempre. a partire dal uomo Ragno un Film Cyberpunk 2077sta conducendo una dimostrazione in A un programma Per una stazione popolare o una demo di matrice. Ora, l’utente deve lavorare per ricreare niente di più e niente di meno di GTA San Andreasuna delle clip epiche più famose e meravigliose giochi rocksotto Unreal Engine 5. Il risultato non potrebbe essere più eccitante. Non perdetevi il video esplicativo a corredo dell’articolo; Ne vale davvero la pena.

Grove Street come non l’hai mai visto prima

Così, il canale TeaserPlay ha condiviso un video dimostrativo di ciò che sono riuscito a ricreare con Unreal Engine 5 utilizzando il leggendario Via Al Bustan Come fulcro centrale di questo spettacolo. Pertanto, sebbene non sia un gameplay di per sé, la clip appare scene registrate Per varie icone di San Andreas sotto questa tecnologia realistica; Si concede persino il lusso di possedere una versione ultra realistica del suo protagonista, cattivo.Grazie al modello HD condiviso dall’artista Hussein Diba.

Naturalmente, l’autore di questa irreale versione 5 di San Andreas mette in guardia su questo Questo non è il primo passo per ricreare il gioco Con l’ultimo motore grafico di Epic Games, ma è solo un file reinterpretazione visiva Uno di questi è sfruttare le capacità di questa nuova tecnologia costruita sul famoso moniker Rockstar.

Inoltre, nella descrizione del video di YouTube, si concede il lusso di aggiungere che “questo è come avrebbe dovuto essere la versione finale”, riferendosi a Scarso outlet ridisegnato a partire dal San Andreas offerto da Rockstar mesi fa.

fonte | DSO.Giochi